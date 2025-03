ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax schwächelt nach Vortagserholung

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat seiner kräftigen Vortagserholung am Mittwoch etwas Tribut gezollt. Seine anfänglichen moderaten Kursgewinne gab der deutsche Leitindex schnell ab - gut eine Stunde nach Handelsbeginn stand ein Minus von 0,61 Prozent auf 22.969,36 Punkte zu Buche. Das Rekordhoch von 23.476 Punkten aus der vergangenen Woche ist aber immer noch in Sichtweite.

Ähnlich wie dem Dax erging es am Mittwochvormittag dem MDax mit den mittelgroßen Unternehmen, der 0,46 Prozent auf 28.795,31 Punkte verlor. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 sank zuletzt um 0,6 Prozent.

Das Dax-Plus vom Dienstag sei von den niedrigsten Umsätzen seit fünf Wochen begleitet worden, kommentierte Portfoliomanager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. "Das zeigt, dass die Mehrheit der Anlegerinnen und Anleger aktuell eher abwartet. Die Ungewissheit vor der Verkündung der neuen US-Zölle ist vielen zu hoch, um jetzt in den Markt einzusteigen. Gerade Zölle gegen Autos könnten viele Dax-Unternehmen empfindlich treffen."

Im Nebenwerte-Index SDax eroberte ProSiebenSat.1 mit plus 4 Prozent die Spitze. Neu angefachte Übernahmefantasien wogen schwerer als eine Branchenstudie, in der die US-Investmentbank Goldman Sachs die Aktien wegen schwacher fundamentaler Geschäftsbedingungen zum Verkauf empfiehlt. Der Nachrichtenagentur Reuters zufolge prüft der Fernsehkonzern MediaForEurope (MFE) ein mögliches Übernahmeangebot und könnte dieses schon bald vorlegen. MFE ist bereits mit knapp 30 Prozent am deutschen Konzern beteiligt. Übernahmespekulationen gibt es schon lange.

Außerdem wurden einige Aktien von Geschäftszahlen bewegt. Jost Werke zählte mit plus 2,9 Prozent ebenfalls zu den SDax-Favoriten. Der Nutzfahrzeug-Zulieferer rechnet nach dem Geschäftseinbruch von 2024 wieder mit Aufwind - auch dank der Übernahme des Hydraulikanbieters Hyva.

Für Indexnachbar Wacker Neuson ging es um 0,9 Prozent hoch. Experte Martin Comtesse vom Investmenthaus Jefferies sprach mit Blick auf den Baumaschinenkonzern von einem "schwachen Jahresende, aber mit Silberstreif am Horizont".

Im MDax büßte Renk DE000RENK730> nach Anfangsgewinnen 1,1 Prozent ein. Der erst kürzlich in den Index aufgestiegene Panzergetriebe-Hersteller sieht sich angesichts prall gefüllter Auftragsbücher 2025 auf Kurs zu weiterem Wachstum. Er betonte zudem, der Ausblick berücksichtige noch nicht das Potenzial durch höhere Verteidigungsausgaben in der Europäischen Union.

Für Aroundtown ging es am Indexende um 3,9 Prozent bergab. Der Gewerbeimmobilien-Spezialist berichtete für das vergangene Jahr eine Rückkehr in die schwarzen Zahlen, rechnet 2025 aber mit einem erneuten Rückgang des operativen Ergebnisses.

Die Titel des Internetkonzerns United Internet und seiner Mobilfunktochter 1&1 sanken um 1,1 beziehungsweise 2,8 Prozent. United Internet bestätigte mit seinen endgültigen Resultaten die schon bekannten Eckdaten für das vergangene Jahr und will 2025 Umsatz und operatives Ergebnis steigern. Händler sprachen von überraschend schwachen operativen Aussichten und attestierten 1&1 einen "uninspirierenden" Ausblick.

Porsche SE gaben in einem schwachen Branchenumfeld um 0,8 Prozent nach. Die Holdinggesellschaft will nach einem hohen Milliardenverlust wegen des schwachen Jahres bei ihren Auto-Beteiligungen VW und Porsche AG im neuen Jahr wieder besser abschneiden.

Auch Analystenaussagen bewegten. Beim Essenslieferdienst Delivery Hero sorgte eine Goldman-Kaufempfehlung für einen Kursanstieg von 1,4 Prozent. Dagegen brockte ein gestrichenes Kaufvotum der Schweizer Großbank UBS Douglas ein weiteres Rekordtief ein. Zuletzt verloren die Titel der Parfümeriekette 3,4 Prozent./gl/mis