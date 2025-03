ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Ionos auf 'Overweight' - Ziel 27,50 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ionos nach Zahlen für 2024 auf "Overweight" mit einem Kursziel von 27,50 Euro belassen. Diese lägen leicht über den Erwartungen, schrieb Analyst Toby Ogg in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Ausblick des Internetdienstleisters für 2025 sei eine Mischung aus schwächerem Wachstum und höheren Margen. Unter dem Strich könnten also die operativen Gewinnschätzungen (Ebitda) unverändert bleiben./bek/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.03.2025 / 07:40 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2025 / 07:40 / GMT

