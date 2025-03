Heute bespricht Börsenprofi Martin Goersch folgende Werte: ProSiebenSat1, LPKF, SFC Energy, SÜSS MicroTec, SMA Solar, Hensoldt, Renk, Dollar Tree, Paychex, Cintas, Pfizer, Lyft und Nvidia.

Die Ankündigung auf 25 Prozent Zoll auf Fahrzeuge und Fahrzeugteile von außerhalb der USA hat die Märkte gestern am Nachmittag ordentlich durchgeschüttelt. Charttechnisch kam die News zur Unzeit - aber die US-Regierung muss wohl dringend von anderen Problemen ablenken. Der Leidtragende ist mal wieder der Aktienmarkt.

Aktien von SMA Solar haben es heute ebenfalls schwer. Die Zahlen waren schwach, der Ausblick durchwachsen, bleibt die Frage ob die Konferenz am Nachmittag etwas retten kann.

Aktien von Renk performen heute am schwachen Tag erneut gut. Und das obwohl der Ausblick wahrscheinlich die meisten Anleger enttäuscht hat.

Nvidia Aktien haben gestern wohl den größten Druck auf den Nasdaq 100 ausgeübt. Hier hat sich wohl wirklich "der perfekte Sturm" zusammengebraucht. So viele negative Nachrichten an einem Tag kann eine Aktie nicht positiv verarbeiten. Mehr Informationen dazu gibt es heute in der Live-Sendung.