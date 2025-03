Trading-Chance Linde: Top Trend-Aktie

Werbung

Ja, es gibt sie: Aktien, die sich relativ unabhängig von der Konjunkturlage stetig positiv entwickeln. Immer wieder stellen wir hier sogenannten Dividenden-Aristokraten vor. Davon gibt es weltweit nur 151 Aktien. Eine davon ist das Irische Unternehmen Linde Plc. Was das Unternehmen macht, welch spektakuläre Kursentwicklung die Aktie bis dato nahm, und wie die charttechnischen Aussichten für die Zukunft sind, erfahren Sie in unserem heutigen Artikel.

Einige wenige Unternehmen haben die Krisenjahre während der Corona-Pandemie nicht nur schadlos überstehen können, sondern wuchsen in dieser herausfordernden Zeit sogar massiv. So konnte Linde Plc seinen Gewinn zwischen 2019 und 2025 von 4,19 auf 13,62 US-Dollar je Aktie steigern. Bis 2028 will das Unternehmen das Ergebnis auf über 20 Dollar je Anteilsschein verbessern. Der operative Cashflow soll im gleichen Zeitraum von derzeit knapp 20 auf etwa 30 Dollar pro Aktie verbessert werden. Beeindruckende Zahlen eines beeindruckenden Unternehmens.

Was macht Linde?

Linde ist im Gas-Markt tätig und betreibt Gas-Produktion, sowie Engineering. Bei der Gas Produktion liegt der Fokus auf der Herstellung von Industriegasen, die in verschiedenen Industriezweigen wie der Medizin, dem Energiesektor, der Lebensmittel- und Getränkeindustrie sowie der Elektronikfertigung zum Einsatz kommen. Linde liefert Sauerstoff, Stickstoff, Argon, Wasserstoff und diverse weitere Gase. Der Bereich Engineering beschäftigt sich mit der Planung, dem Bau und der Inbetriebnahme von Anlagen für die Gasindustrie. Dazu gehören Anlagen für die Luftzerlegung, Gasaufbereitung und der Umwandlung in Flüssiggas. Linde bietet auch Dienstleistungen im Bereich des Anlagenbaus an.

Was sind Dividenden-Aristokraten?

Als Dividenden-Aristokraten bezeichnet man Aktien, die ihre Dividenden-Ausschüttung über mindestens 25 aufeinander folgende Jahre gesteigert haben. Die Aktien dieser Unternehmen gelten als sichere Dividendenzahler und sind potenziell ausgesprochen profitabel. Wenn ein Unternehmen trotz zwischenzeitlicher Wirtschaftskrisen seine Dividende weiter erhöht, ist es sehr wahrscheinlich, dass deren Geschäftsmodell extrem robust ist. Solche Aktien möchte man doch in seinem Portfolio wissen, nicht wahr? Von den 151 Aristokraten-Aktien stammen 118 aus den USA und lediglich 33 aus dem Rest der Welt.

Charttechnische Lage

Wieder ein Dividenden-Aristokrat, und wieder eine fulminante Kursentwicklung! Der Kurs von Linde Plc startete im Juni 1992 bei 7 Dollar und legte eine spektakulär positive Entwicklung aufs Börsenparkett, um heute schließlich bei sage und schreibe 464 Dollar zu notieren. Die Trendkanäle wurden immer wieder nach oben verlassen, so dass ein steiler werdender Trend vorlag und immer noch vorliegt. Die Aktie hat, abgesehen von einem minimalen Widerstand bei 477 bis 487 US-Dollar keine Widerstände und hätte unmittelbares Potenzial bis an die Kanal-Obergrenze des Aufwärtstrends bei zirka 500 US-Dollar. Unterstützungen horizontaler Natur finden sich bei 410-413 Dollar, wie auch bei 370 US-Dollar. Prozyklisch kann eingestiegen werden, wenn der genannte Widerstandsbereich am Allzeithoch überwunden wird. Antizyklisch bietet sich für ein Abstauber-Limit der Mehrfach-Support bei 410-413 US-Dollar an, wo sich eine horizontale Unterstützung und der Aufwärtstrend kreuzen.

Long-Chance in absoluter Trend-Aktie

Von der Bewertung liegt die Aktie in der Nähe des langfristigen Durchschnitts, was bedeutet, dass sie nicht überbewertet ist. Das Wachstum ist beeindruckend und schlägt sich in einem vollkommen intakten und homogenen Aufwärtstrend nieder. Hier kann in mehreren Tranchen, einmal pro-, aber auch antizyklisch eingestiegen werden.

Open End Turbo Long Optionsschein auf den Linde Plc

Für die heutige Trading-Chance haben wir einen Open End Turbo Long auf Linde Plc ausgesucht. Das Produkt hat eine unbegrenzte Laufzeit. K.O.-Schwelle und Basispreis liegen gleichauf bei 375,889 US-Dollar. Bei einem aktuellen Kurs von 464,73 US-Dollar ergibt sich ein Hebel von 5,27. Wir haben, wie üblich, das Produkt so ausgewählt, dass K.O- und benötigter Stop-Loss nahezu gleichauf liegen. Im Produkt bietet sich ein Stop-Loss bei 0,30 Euro an. Die WKN lautet HC7LSF.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 477-487 USD

Unterstützungen: 410-413 und 370 USD

Open End Turbo Long Optionsschein auf Linde Plc

Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.