AKTIEN IM FOKUS: Jefferies stuft Nordamerikas Airlines ab - Konzernziele wackeln

LONDON (dpa-AFX) - Das Investmenthaus Jefferies hat am Dienstag die Aktien von vier nordamerikanischen Airlines abgestuft. Der zuletzt wegen Wirtschaftssorgen bereits schwache Sektor dürfte daher am Dienstag weiter unter Druck stehen. Zunehmende Konjunkturunsicherheit trübe die Stimmung von Firmen und Verbrauchern, so Expertin Sheila Kahyaoglu. Das kann die Nachfrage nach Urlaubs- und Geschäftsreisen belasten.

Nur bei den Papieren von United Airlines rät die Analystin nach ihrer Neubewertung der Branche noch zum Kauf.

Kahyaoglu geht davon aus, dass American Airlines , Air Canada und Southwest Airlines ihre Jahresziele zurückschrauben müssen, auch bei Delta Air Lines sei dies wahrscheinlich. Und selbst United Airlines werde wohl nur noch am unteren Ende des eigenen Zielkorridors landen. Aus den Aktien sieht sie folglich "Luft entweichen".

American Airlines und Delta stuft Kahyaoglu nur noch mit "Hold" ein, Southwest und Air Canada sogar mit "Underperform".

Southwest fielen am Dienstag vorbörslich um knapp drei Prozent, Delta um 1,4 Prozent und American Airlines sowie United Airlines je um rund zwei Prozent./ag/mis