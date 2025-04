Bertelsmann-Chef Rabe soll Adidas-Aufsichtsrat noch ein Jahr führen

München (Reuters) - Mangels eines Nachfolgers soll Bertelsmann-Chef Thomas Rabe anders als geplant ein weiteres Jahr Aufsichtsratschef von Adidas bleiben.

Das geht aus der am Dienstag veröffentlichten Einladung zur Hauptversammlung des fränkischen Sportartikelherstellers am 15. Mai in Fürth hervor. Rabe stellt sich dort noch einmal zur Wiederwahl in den Aufsichtsrat und soll bis 2026 den Vorsitz übernehmen. Er hat angekündigt, sich 2026 aus dem Berufsleben zurückzuziehen, und wollte bei Adidas eigentlich schon nach der Hauptversammlung in diesem Jahr ausscheiden. Doch ein Nachfolger war nicht in Sicht. Der 59-Jährige steht seit 2020 an der Spitze des Gremiums.

Die Kehrtwende war bereits im Februar durchgesickert. Ein Insider sagte damals, Adidas setze damit auch im Wettbewerb mit dem zuletzt aus dem Tritt geratenen Rivalen Nike auf Kontinuität. Ein anderer sagte dagegen, Rabe habe es versäumt, sich rechtzeitig um einen Nachfolger zu bemühen.

