Original-Research: dynaCERT Inc. (von GBC AG): Kaufen

^ Original-Research: dynaCERT Inc. - von GBC AG 01.04.2025 / 08:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von GBC AG zu dynaCERT Inc. Unternehmen: dynaCERT Inc. ISIN: CA26780A1084 Anlass der Studie: Research Report (Initial Coverage) Empfehlung: Kaufen Kursziel: 0,48 EUR Kursziel auf Sicht von: 31.12.2025 Letzte Ratingänderung: Analyst: Matthias Greiffenberger, Marcel Goldmann Skalierung sauberer Technologielösungen dynaCERT Inc. ist ein kanadisches Cleantech-Unternehmen, das sich auf die Entwicklung innovativer Technologien zur Emissionsreduktion spezialisiert hat - mit einem klaren Fokus auf Verbrennungsmotoren. Die Kerntechnologie des Unternehmens, HydraGEN(TM), nutzt ein proprietäres Elektrolyseverfahren zur bedarfsgerechten Erzeugung von Wasserstoff- und Sauerstoffgasen. Dadurch wird die Verbrennungseffizienz verbessert, der Kraftstoffverbrauch gesenkt und die Emission von Treibhausgasen signifikant reduziert. dynaCERT bedient ein breites Branchenspektrum, darunter Transport, Bergbau, Öl & Gas, Bauwesen, Forstwirtschaft sowie Energieerzeugung. Ergänzt wird das Technologieangebot durch die HydraLytica(TM)-Telematikplattform, die eine datengestützte Analyse von Kraftstoffeinsparungen und die Monetarisierung von CO-Zertifikaten ermöglicht. In der Vergangenheit hatte dynaCERT Schwierigkeiten, nachhaltige Umsatzströme zu etablieren, was zu hohen operativen Verlusten führte. So gingen die Umsatzerlöse von CAD 1,15 Millionen im Geschäftsjahr 2022 auf CAD 0,45 Millionen im Jahr 2023 zurück. Gründe dafür waren unter anderem eine schleppende Kundenakzeptanz, wirtschaftliche Unsicherheiten und langwierige regulatorische Genehmigungsverfahren. Trotz dieser Rückschläge deuten die aktuellen Finanzergebnisse auf eine mögliche Trendwende hin, gestützt durch eine zunehmende Marktakzeptanz und steigende Verkaufsdynamik in den ersten neun Monaten des Jahres 2024. Zum 30. September 2024 wies dynaCERT finanzielle Engpässe auf, insbesondere ein negatives Eigenkapital von CAD -0,39 Millionen. Auch die Liquidität war angespannt, was sich in einem deutlichen Rückgang der liquiden Mittel widerspiegelte. Dennoch konnte das Unternehmen durch aktives Working-Capital-Management und signifikante Reduzierung seiner Verbindlichkeiten Fortschritte erzielen. Die finanzielle Lage wurde zudem durch neue Finanzierungsmittel gestärkt - darunter Privatplatzierungen in Höhe von insgesamt CAD 6 Millionen -, wodurch die Voraussetzungen geschaffen wurden, operative Kapazitäten auszubauen und Wachstumsinitiativen effizienter umzusetzen. Der mittelfristige Finanzausblick von dynaCERT ist vielversprechend und basiert auf dem weltweit steigenden Bedarf an co2-reduzierenden Technologien sowie zunehmend strengerer regulatorischer Anforderungen. Die Umsätze sollten von geschätzten CAD 2,40 Millionen im Jahr 2024 auf CAD 21,00 Millionen bis 2026 ansteigen - getrieben durch wachsende Absatzzahlen, zunehmende Software-Abonnements und stärkere Marktdurchdringung in Schlüsselbranchen wie Transport und Energie. Parallel dazu wird eine sukzessive Verbesserung der Ertragslage erwartet: von anhaltenden Verlusten im Jahr 2024 hin zu einem prognostizierten Nettogewinn von CAD 5,77 Millionen im Jahr 2026. Diese Entwicklung reflektiert höhere Produktionseffizienzen, verbesserte Preisstrategien sowie Skaleneffekte durch die globale Expansion. Basierend auf unserem DCF-Modell haben wir einen fairer Aktienwert von CAD 0,75 (entspricht 0,48 EUR) je Aktie, deutlich über dem aktuellen Kurs von CAD 0,15, was auf ein signifikantes Aufwärtspotenzial bedeutet. Diese Bewertung berücksichtigt die erwartete Umsatzdynamik, steigende Margen sowie die starke strategische Positionierung in den wachsenden Cleantech- und Wasserstoffmärkten. Vor diesem Hintergrund erhält die dynaCERT-Aktie eine Kaufempfehlung und bietet Anlegern eine attraktive Chance, vom globalen Trend zu mehr Nachhaltigkeit, regulatorischem Rückenwind und dem expandierenden CO-Zertifikatemarkt zu profitieren. Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a,6a,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter: http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung