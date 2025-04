Deutschland: Warten auf US-Zoll-Bekanntgabe

Nach der deutlichen Kurserholung am Vortag treten die Anleger am Mittwoch bei deutschen Aktien wieder auf die Bremse. Am Tag der Zollankündigung von US-Präsident Donald Trump wird der Dax etwas leichter erwartet, der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex signalisierte eine Stunde vor dem Xetra-Start ein Minus von 0,3 Prozent auf 22.465 Zähler.

Laut der Commerzbank wird darüber spekuliert, ob die USA einen pauschalen Gegenzoll auf alle Handelspartner, einen pauschalen Zoll auf bestimmte Länder oder von Land zu Land unterschiedliche Zollsätze erheben werden. In der Vergangenheit erwähnte Trump wechselseitige Zölle, also die Anhebung von Abgaben überall dort, wo die USA derzeit weniger verlangen als ihre Handelspartner.

Konkrete Erkenntnisse wird es aber wohl erst nach Handelsschluss in Europa geben, denn die Ankündigungen sind erst um 22.00 Uhr deutscher Zeit vorgesehen. An den Kapitalmärkten hätten Trumps unklare und sich häufig ändernde Ankündigungen die Unsicherheit geschürt und zu höheren Risikoprämien geführt, erläuterte Christian Subbe, Anlage-Chef beim Vermögensverwalter HQ Trust. Kurzfristig könne der Pessimismus an den Märkten anhalten. Aktien würden in den nächsten Wochen noch volatil bleiben. Mittel- bis langfristig sieht Subbe Kaufgelegenheiten.

USA: Techs erholt, Dow kaum verändert

Einen Tag vor der Verkündung einschneidender Importzölle in den USA haben sich Investoren am Dienstag merklich zurückgehalten. Der Dow Jones Industrial als wichtigster Börsenindex pendelte den Handelstag über um den Vortagesschluss und schloss mit einem kleinen Minus von 0,03 Prozent bei 41.989,96 Punkten.

Vor der Ankündigung der Zölle wagten sich Anleger hier nicht mehr ins Risiko. US-Präsident Donald Trump will am Mittwoch eine neue Runde weitreichender Zölle ankündigen. Der Republikaner sprach in der Vergangenheit von wechselseitigen Zöllen.

Das bedeutet im Prinzip, dass die USA überall dort Zölle anheben, wo sie derzeit weniger verlangen als ihre Handelspartner. Andere große Auswahlindizes in den USA legten am Dienstag zu: Der marktbreite S&P 500 stieg um 0,38 Prozent auf 5.633,07 Zähler. Der Nasdaq 100 kletterte um 0,82 Prozent auf 19.436,42 Punkte.

Asien: Abwarten

Investoren an den wichtigsten asiatischen Börsen haben sich am Mittwoch zurückgehalten. Sie warten auf die geplante Ankündigung der Zollpläne von US-Präsident Donald Trump. In Tokio notierte der Nikkei 225 zuletzt 0,3 Prozent höher. Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone trat nahezu auf der Stelle und der CSI-300-Index mit den wichtigsten chinesischen Festlandsaktien gewann 0,1 Prozent.

Renten:

Devisen:

Rohöl:

Umstufungen von Aktien:

BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR ADIDAS AUF 234 (237) EUR - 'EQUAL WEIGHT'

BERENBERG HEBT ZIEL FÜR FRIEDRICH VORWERK AUF 63 (39) EUR - 'BUY'

GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR ALLIANZ AUF 393 (339) EUR - 'BUY'

GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR BRENNTAG AUF 98 (92) EUR - 'BUY'

HSBC HEBT ZIEL FÜR RWE AUF 40 (38) EUR - 'BUY'

JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR BASF AUF 59 (60) EUR - 'BUY'

JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR AROUNDTOWN AUF 3 (3,3) EUR - 'NEUTRAL'

JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR VONOVIA AUF 34 (37,5) EUR - 'OVERWEIGHT'

Redaktion onvista/dpa-AFX