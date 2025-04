So schützt du dich vor Inflation

Schlagartig ist unter US-Verbrauchern die Angst vor der Inflation zurückgekehrt. Auch in Europa hält sich die Teuerung hartnäckiger als gedacht. Mit den richtigen Anlageklassen im Depot kannst du aber deine Kaufkraft bewahren.

Europa und die Vereinigten Staaten waren eigentlich auf einem guten Weg. Die Inflation ließ nach dem deutlichen Anstieg in den Jahren 2021 und 2022, als die jährliche Teuerung in Deutschland bis auf neun Prozent angestiegen war, zuletzt stark nach. Nur noch 2,2 Prozent maßen die Statistiker für den März. Alles gut also?