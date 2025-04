Direkt zum Video auf YouTube

Im Format Chartzeit freemium geht es um eure Wünsche. Martin Goersch analysiert Aktien und Basiswerte, die ihr euch in den Youtube Kommentaren wünscht. Heute habt ihr eindeutig den Gold-Markt favorisiert.

Insbesondere die Auswirkung von Zöllen auf den Gold-Preis scheint im also im Fokus der Anleger zu stehen. Dabei ist es mindestens genauso interessant, was im Vorfeld zu den Zöllen bereits passiert ist, wie die enormen Import-Mengen die Preise beeinflusst haben und wie die Händler sich bereits in weiser Voraussicht ausreichend abgesichert haben. Ein Blick auf die Saisonalitäten lässt auch schnell die Zeitspanne erkennen, in der plötzlich mit deutlich weniger Dynamik im Goldpreis gerechnet werden muss.

Die große Frage ist aber: bis wohin kann der Goldpreis überhaupt noch mit hoher Wahrscheinlichkeit steigen? Martin bemüht dafür sowohl die Kursziele der Wall Street Analysten, als auch das klassische Chartbild, um hier eine Antwort zu finden.