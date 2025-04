Tesla-Auslieferungen für erstes Quartal erwartet

AUSTIN (dpa-AFX) - Von Tesla werden am Mittwoch (voraussichtlich gegen 15.00 Uhr MESZ) Angaben zu den Auslieferungen im ersten Quartal erwartet. Die Zahlen werden zeigen, welchen Effekt der Generationswechsel beim Bestseller Model Y und die Kontroversen um die politischen Aktivitäten von Firmenchef Elon Musk auf das Geschäft des Elektroauto-Herstellers hatten.

In den ersten beiden Monaten des Jahres gab es deutliche Rückgänge unter anderem in der Europäischen Union und China. Tesla hatte die Produktion des Model Y für mehrere Wochen pausiert, um die Fertigung auf die erneuerte Generation umzustellen. Zudem war es für Interessenten weniger attraktiv, die bisherige Variante des Model Y zu kaufen.

Musk polarisierte in den vergangenen Monaten mit seinen rechten politischen Ansichten und seinem Auftreten in Washington als Kostensenker von US-Präsident Donald Trump. Erst am vergangenen Wochenende gab es in verschiedenen Ländern Protestaktionen vor Tesla-Standorten./so/DP/stk