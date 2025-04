Ad Hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR: Jungfraubahn Holding AG: Jungfraubahn-Gruppe mit erfolgreichem Geschäftsjahr 2024

Jungfraubahn Holding AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

Jungfraubahn Holding AG: Jungfraubahn-Gruppe mit erfolgreichem Geschäftsjahr 2024



03.04.2025

3. April 2025

Jungfraubahn-Gruppe mit erfolgreichem Geschäftsjahr 2024

Die Jungfraubahn Holding AG teilt in einer Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 Kotierungsreglement mit, dass sie auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2024 zurückblicken kann. Die Bahnen der Jungfraubahn-Gruppe erzielten 2024 einen Verkehrsertrag von 205,1 Millionen Franken. Mit 76,5 Millionen Franken verzeichnet sie den zweithöchsten Gewinn in ihrer Geschichte. Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung eine Erhöhung der Dividende auf 7.50 Franken pro Aktie.

Das Geschäftsjahr 2024 der Jungfraubahn-Gruppe konnte mit einem Verkehrsertrag von 205,1 Millionen Franken abgeschlossen werden. Damit lag die wichtigste Kennzahl 4,7 Prozent über dem Vorjahr. Insgesamt erzielte die Jungfraubahn-Gruppe einen Betriebsertrag von 294,7 Millionen Franken, was einer Zunahme von 6,0 Prozent gegenüber dem Jahr 2023 entspricht.

Der Betriebsaufwand von 160,4 Millionen Franken stieg gegenüber dem Vorjahr um 15,6 Prozent. Die Personalkosten haben gegenüber dem Vorjahr um 10,5 Prozent auf 78,6 Millionen Franken zugenommen. Erneut konnte die Jungfraubahn-Gruppe 56 Stellen schaffen. Der Sachaufwand ist aufgrund stark steigender Strompreise, umsatzbedingt höheren Warenaufwendungen in den Bereichen Shops und Gastronomie sowie höherer sonstiger betrieblicher Aufwendungen um 14,2 Millionen Franken angestiegen.

Trotzdem blieb das EBITDA mit 134,4 Millionen Franken lediglich 3,6 Prozent unter demjenigen des Jahres 2023. Das EBIT betrug 95,3 Millionen Franken. Nach einem positiven Finanzergebnis von 1,2 Millionen Franken und Steuern von 20,1 Millionen Franken resultierte ein im Vergleich mit dem Vorjahr um 4,0 Prozent tieferes Jahresergebnis von 76,5 Millionen Franken.

Jungfraujoch – Top of Europe

Zum sechsten Mal in der Geschichte der Jungfraubahn reisten im Jahr 2024 mit 1'058'600 Gästen mehr als 1 Million Besucherinnen und Besucher aus aller Welt auf das Jungfraujoch – Top of Europe. Die Zunahme von 5,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr ist auf die Gruppenreisen zurückzuführen, die sich beinahe wieder auf dem Niveau von vor der Corona-Pandemie befinden. Gleichzeitig ist eine weitere Zunahme der Gäste aus den USA, Indien und Südostasien festzustellen.

Das Segment Jungfraujoch – Top of Europe erzielte einen Umsatz von 192,0 Millionen Franken (+2,0 Prozent) und ein EBITDA von 82,5 Millionen Franken (- 7,1 Prozent). Der Verkehrsertrag im Segment Jungfraujoch – Top of Europe betrug 136,7 Millionen Franken. Vermehrt kaufen ausländische Individualreisende die preislich sehr attraktive Swiss Half Fare Card, die zum Bezug von Fahrausweisen zum halben Preis berechtigt. Dies hat Auswirkungen auf den Durchschnittsertrag beim Jungfraujoch - Top of Europe.

Erlebnisberge

Noch einmal deutlich zulegen konnten die Erlebnisberge, sowohl bei den Frequenzen wie auch finanziell. Die Harderbahn konnte mit 878’200 Berg- und Talfahrten ihren Höchstwert aus dem Jahr 2023 um 6,4 Prozent übertreffen. Dies gilt auch für die Firstbahn, die mit 926’900 Besuchenden insgesamt ein Plus von 10,0 Prozent gegenüber dem Jahr 2023 verzeichnete. Die Bergbahn Lauterbrunnen-Mürren (BLM) zählte 507'200 Gäste, was einem Plus von 12,2 Prozent gegenüber dem Jahr 2023 entspricht. Damit wies die BLM, deren Modernisierungsphase mit der Inbetriebnahme des neuen Rollmaterials abgeschlossen werden konnte, die grösste Steigerungsrate auf.

Die über Jahre aufgebaute klare Positionierung unserer Erlebnisberge zahlt sich aus und hat dazu geführt, dass die Erlebnisberge den Wintersport als zweitwichtigstes Segment abgelöst haben. Die gestiegenen Durchschnittserträge bei den Fahrausweisen, die höheren Umsätze in den vermieteten Gastronomiebetrieben und erneut ein Rekordumsatz bei den Soft-Adventure-Angeboten auf Grindelwald-First unterstreichen die beachtliche Entwicklung.

Die Erlebnisberge erzielten einen Verkehrsertrag von 46,3 Millionen Franken, was einem Plus von 25,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht und damit zum zweiten Mal nach 2023 höher liegt als der Verkehrsertrag im Segment Wintersport. Insgesamt resultierte im Segment Erlebnisberge ein Umsatz von 56,1 Millionen Franken (+22,2 Prozent) und ein EBITDA von 36,7 Millionen Franken (+22,2 Prozent).

Wintersport

Auf die Wintersaison 2023/2024 konnte die Beschneiungsanlage der «Black Rock» Piste in Betrieb genommen werden. Nach einem starken Saisonbeginn blieb die Nachfrage lange Zeit auf hohem Niveau. Leider fielen dann die Ostertage komplett den Föhnstürmen zum Opfer. Umso erfreulicher verlief der Start in die Wintersaison 2024/2025. Der frühe Schneefall bis in tiefe Lagen führte dazu, dass mit 218'500 Skier Visits bis zum Ende des Jahres 2024 der beste Winterstart in der Geschichte gelang.

Über das Kalenderjahr gesehen, resultierte im Wintersport mit 30,1 Millionen Franken (+0,5 Prozent) der zweithöchste Verkehrsertrag in der Geschichte der Jungfraubahn-Gruppe. Das Segment Wintersport erzielte 2024 insgesamt einen Umsatz von 42,0 Millionen Franken (+1,9 Prozent) und ein EBITDA von 4,8 Millionen Franken (-42,2 Prozent).

Segmentinformationen Tausend CHF 2024 2023 Veränderung in % Segmentumsätze Nettoumsatz Jungfraujoch 191’969 188’240 +2,0% Nettoumsatz Erlebnisberge 56’131 45’936 +22,2% Nettoumsatz Wintersport 42’042 41’255 +1,9% Nettoumsatz übrige Segmente* 65’557 54’392 +20,5% Elimination konzerninterne Umsätze -60’954 -51’684 +17,9% Total Betriebsertrag 294’745 278’139 +6,0%

*Zu den übrigen Segmenten zählen insbesondere das Kraftwerk der Jungfraubahn, die Parkhäuser in Grindelwald und Lauterbrunnen sowie die Tätigkeiten der Jungfraubahnen Management AG und der Top of Travel AG.

Geldflussrechnung und Investitionen

Die Jungfraubahn-Gruppe erzielte einen operativen Cashflow von 129,0 Millionen Franken.

Der Geldfluss aus Investitionstätigkeit beträgt 46,0 Millionen Franken. Davon wurden 44,3 Millionen Franken in Sachanlagen und 2,3 Millionen Franken in immaterielle Werte investiert. Der Free Cashflow betrug entsprechend 83,0 Millionen Franken.

Im Sommer 2024 konnte die mehrjährige Erneuerung der Adhäsionsbahn der Bergbahn-Lauterbrunnen Mürren (BLM) erfolgreich abgeschlossen werden. Dafür wurden im Berichtsjahr 9,3 Millionen Franken investiert, hauptsächlich in das neue Rollmaterial.

Die Wengernalpbahn AG (WAB AG) leistete 2,1 Millionen Franken an die Verbreiterung der Perrons und die gemeinsame Perronüberdachung mit integrierter PV-Anlage in Grindelwald, welche einen wettergeschützten Fahrgastwechsel mit der Berner Oberland-Bahn ermöglicht. Im Sinne der Nachhaltigkeit wurde die Fahrzeugremise der WAB in Lauterbrunnen energetisch saniert und ebenfalls mit einer Solaranlage ergänzt. Gestartet wurde zudem mit der Entwicklung der neuen Vertriebsplattform «Top of Travel», über die bereits sämtliche Online-Wintersportpässe der Saison 2024/2025 verkauft werden.

Kennzahlen der Konzernrechnung Tausend CHF 2024 2023 Veränderung in % % Betriebsertrag 294’745 278’139 +6,0% Verkehrsertrag 205’126 195’940 +4,7% EBITDA 134’372 139’397 -3,6% Jahresergebnis 76’465 79’617 -4,0% Free Cashflow 83’003 37’001 +124,3% Personalbestand (Vollzeitstellen) 727 671 +8,3% Dividende in CHF (Antrag) 7.50 6.50 15,4 %

Finanzziele

Die strategischen Finanzziele der Jungfraubahn-Gruppe widerspiegeln die langfristige und nachhaltige Orientierung des Unternehmens. Die Jungfraubahn-Gruppe strebt auch in Zukunft eine auf soliden Ergebnissen basierende Entwicklung und Finanzierung an. Investitionen sollen aus selbst erarbeiteten Mitteln finanziert werden. Die Jungfraubahn-Gruppe unterstreicht damit ihren Anspruch, solide finanziert zu sein und jederzeit unabhängig von Fremdkapitalgebern agieren zu können.

Finanzielle Zielsetzungen Kennzahl Ziel IST 2024 Umsatzrendite (Return on Sales) ≥ 20% 25,9% EBITDA-Marge ≥ 43% 45,6% Payout Ratio 40%-60% 56,0% Kumulierter Free Cashflow 2024-2028 ≥ CHF 200 Mio CHF 83.0 Mio.

Ausblick

Der Start ins Jahr 2025 verlief beim Jungfraujoch positiv. Vom 1. Januar bis zum 31. März 2025 besuchten 123'227 Gäste das Top of Europe, was gegenüber derselben Periode im Vorjahr (118’069 Gäste) ein Plus von 4,4 Prozent bedeutet. Bei den Erlebnisbergen sind die Zahlen bei der Firstbahn und der Bergbahn Lauterbrunnen-Mürren erfreulich. Die Harderbahn startet am 5. April 2025 in die neue Saison.

In der laufenden Wintersaison 2024/2025 ermöglichte der frühe Schneefall schon ab Ende November einen durchgehenden Wintersportbetrieb. Von anfangs Saison bis am 31. März 2025 wurden 1'116'902 Skier Visits registriert. Das sind 3,7 Prozent mehr als in der gleichen Zeitspanne in der Saison 2023/2024 (1'077’384 Skier Visits).

Trotz des starken Gruppengeschäfts 2024 bleibt der Trend zu Individualreisen ungebrochen. Gleichzeitig wird das Buchungsverhalten immer digitaler. Diese Trends nehmen die Jungfraubahnen mit ihren agilen Vertriebssystemen, spezifischen Angeboten und der Anbindung neuer Absatzkanäle auf. Mit Top of Travel verfügt die Jungfraubahn-Gruppe über eine neue Buchungsplattform, welche ihre Marktposition stärkt.

Geschäftsbericht und Anträge an der GV

Die Generalversammlung der Jungfraubahn Holding AG wird am 12. Mai 2025 in Interlaken durchgeführt. Aufgrund der positiven Entwicklung schlägt der Verwaltungsrat die Ausschüttung einer Dividende von 7.50 Franken pro Aktie (6.50 Franken pro Aktie im Vorjahr) vor. Damit liegt die Payout Ratio mit 56% im oberen Bereich des definierten Zielbands von 40 Prozent bis 60 Prozent des Konzerngewinns.

Der Geschäftsbericht der Jungfraubahn Holding AG wurde für das Berichtsjahr 2024 als Online-Ausgabe erstellt. Der Online-Geschäftsbericht ist zusammen mit dem Nachhaltigkeitsbericht unter folgendem Link veröffentlicht:

Link zur Traktandenliste der Generalversammlung 2025: www.jungfrau.ch/generalversammlung/