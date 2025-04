Der wichtigste US-Aktienindex befindet sich vorbörslich deutlich im Minus. Dennoch ist der langjährige Aufwärtstrend intakt - eine wichtige Chartmarke rückt aber nun in den Fokus.

Im drastischen Abverkauf am heutigen Freitag fiel der Dax tatsächlich bis an die gestern Vormittag angesprochene Unterstützung bei 20.500 Punkten. Auch an den US-Börsen sieht es schlecht aus: Der e-Mini Future auf den S&P-500-Index befindet sich vor Öffnung der US-Börsen heute Nachmittag hiesiger Zeit im freien Fall. Dennoch zeigt eine Analyse des Charts des S&P 500, dass der Ausverkauf bisher den langfristigen Aufwärtstrend nicht durchbrochen hat.