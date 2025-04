Trading-Chance DAX: Konter nach Mega-Verlustwoche

Werbung

Der Abverkauf nach dem Zoll-Hammer von Donald Trump setzte sich auch am heutigen Freitag fort. Kurz vor dem Wochenende ergibt sich dadurch eine spekulative Trading-Chance, die in der Historie bis auf eine Ausnahme fast alle Crash-Situationen für einen spektakulären, antizyklischen Gewinn nutzen konnte. Welcher Markt gehandelt wird, und was die Basis-Logik dahinter ist, erläutern wir im heutigen Artikel…

Verständlicher Weise sind die meisten Trader aktuell geschockt und mitunter leicht verängstigt. Wer wie wir bereits seit 26 Jahren an der Börse aktiv ist, und zahlreiche Crashs miterlebt hat, bleibt auch in solchen Situationen gefasst und sachlich. Natürlich laufen in solchen Phasen auch mehr Trades in den Stop-Kurs. Doch die Ergebnisse werden auf beiden Seiten größer, sprich: auch auf der Gewinnseite!

Gewinne und Verluste sind immer eine Ableitung aus der Volatilität des gehandelten Marktes. Ist diese niedrig, wird es weder große Verluste, noch große Gewinne geben. Schießt die Volatilität nach oben, so ist dies ein Milieu für große Gewinne, zwischen denen es aber auch mehr Ausstopper gibt. Unsere Strategien haben in sämtlichen Crash- und Krisenjahren die historisch besten Ergebnisse erzielt. Auch deshalb bleiben wir nicht nur gelassen, sondern sind in diesen Phasen umso fokussierter, um Chancen zu finden und ausnutzen zu können.

XL Counter-Trade

Wer sich in einer ruhigen Minute den DAX-Chart auf Wochenbasis anschauen mag, kann sich die jeweils besonders großen Wochenkerzen markieren. In dem Zusammenhang ist von Interesse, wie sich der Index NACH den Abverkaufswochen verhalten hat. Für uns sind das Wochen, die mindestens 700 Punkte (und mehr) einbüßten. In der aktuellen Woche sind die Verluste noch weit größer. Sie werden feststellen, dass auf die größten Wochenverluste auch zeitnah, und speziell auf Sicht von 10 Wochen, ein Konter erfolgte. Meist wurden die gesamten Verluste wieder hochgekauft. Wir gehen am Ende einer XL-Counter-Woche, also einer Woche, in der es eine riesige Abwärtskerze gibt, gegen die vorherrschende Bewegung in den Markt. Ziel ist der Wochen-Eröffnungskurs. Für dessen Erreichen bekommt der Trade 10 Wochen Zeit. Am Ende der 10. Woche Haltedauer wird die Position geschlossen, wenn sie nicht bereits vorher das Ziel erreicht hat. Bei diesem Trade liegt unser Ziel bei 22.600 Punkten.

Quelle: www.tradingview.com

Das Konzept der XL-Counter-Strategie

Solche riesigen Wochenverluste finden meist unter hohem Volumen statt. Es herrscht eine Art Panikmodus, bei dem alle gleichzeitig durch die Tür wollen. Nach einer solchen Woche beruhigen sich die Gemüter, und es kommen die ersten Schnäppchenjäger um die Ecke. Im konkreten Fall ist der Auslöser der herben Verluste der Zollhammer aus dem Weißen Haus. Es ist durchaus denkbar, dass man von US-Seite zurückrudert und sich gesprächsbereit gibt. Für uns spielt dies jedoch keine Rolle, da der Trade rein statistisch und klar regelbasiert abgewickelt wird. Was letztlich den Rutsch und den hoffentlich zu erwartenden Konter auslöst, interessiert nicht. Abwärts geht es in den Märkten meist schneller, als aufwärts. 10 Wochen als Zeitfenster haben sich bei unseren Untersuchungen des Markverhaltens als ein sinnvolles und nahezu optimales Zeitfenster herauskristallisiert.

Open End Turbo Long Optionsschein auf den DAX

Für die heutige Trading-Chance haben wir einen Open End Turbo Long Optionsschein der UniCredit für Sie ausgesucht. Das Produkt hat K.O.-Schwelle und Basispreis jeweils bei 18839,15 Punkten. Bei einem aktuellen Kurs von 20641 Zählern ergibt sich somit ein Hebel von 11,60. Wir haben das Produkt so ausgewählt, dass der K.O. unweit des benötigten Stop-Loss gelegen ist. Im Produkt ist ein Stop-Loss von 2 Euro sinnvoll. Die WKN lautet HD8PZQ.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 23.000 Pkt

Unterstützungen: 20.000 Pkt

Open End Turbo Long Optionsschein auf den DAX

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.