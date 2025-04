Infineon kauft Marvell-Technology-Geschäftseinheit für 2,5 Milliarden Dollar

NEUBIBERG (dpa-AFX) - Der Chiphersteller Infineon will für 2,5 Milliarden US-Dollar in bar das Automotive-Ethernet-Geschäft von Marvell Technology kaufen. Ein entsprechender Vertrag sei unterzeichnet worden, teilte das Unternehmen am späten Montagabend mit. Zu den Kunden von Marvells Automotive-Ethernet-Geschäft gehörten mehr als 50 Automobilhersteller. Das Geschäft werde 2025 voraussichtlich einen Umsatz von 225 bis 250 Millionen US-Dollar und eine Bruttomarge von etwa 60 Prozent erzielen.

Zur Finanzierung der geplanten Übernahme will Infineon vorhandene liquide Mittel nutzen und zusätzlich Fremdkapital aufnehmen. Mit einem Abschluss der Transaktion rechnet das Unternehmen noch in diesem Jahr. Im nachbörslichen US-Handel legten Marvell Technology zuletzt um drei Prozent zu. Der Infineon-Kurs kann erst am Dienstagmorgen auf die Neuigkeiten reagieren./he/zb