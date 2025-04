Apple - Neues Verlaufstief

In der Spitze fiel die Apple-Aktie im bisherigen Jahresverlauf um über 30 %. Zuletzt hat der Technologietitel nochmals an Abwärtsdynamik gewonnen, was sich z. B. in einem neuen Verlaufstief (169,22 USD), in zwei Abwärtskurslücken sowie einer Tageshandelsspanne von fast 20 USD am 7. April niederschlägt. Letzteres entspricht der höchsten Hoch-Tief-Spanne der Historie! Übergeordnet hat die aktuelle Schwächephase zu einem sog. „death cross“ geführt, d. h. es kam zu einem negativen Schnittmuster zwischen der 50-Tages-Linie und dem längerfristigen 200-Perioden-Pendant (akt. bei 227,05/228,66 USD). Dennoch bestehen kurzfristige Erholungschancen. So notiert die Aktie unterhalb des unteren Bollinger Bandes (akt. bei 183,30 USD). Da auch der RSI in überverkauftes Terrain eingetaucht ist, liegt möglicherweise eine kurzfristige Übertreibung vor. Charttechnisch sorgen die horizontalen Auffangmarken bei 168 USD möglicherweise für Unterstützung. Eine Rückkehr in die Bollinger Bänder ist jedoch elementare Grundvoraussetzung für ein Durchbrechen der aktuellen Abwärtsspirale sowie eine Gegenbewegung in Richtung der Kumulationszone bei rund 200 USD.

Apple (Daily)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Apple

Quelle: LSEG, tradesignal²

