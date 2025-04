DAX® - Die Hälfte der Mitglieder ist überverkauft

Die wilde Achterbahnfahrt geht weiter. Gestern musste der DAX® unter dem Strich erneut einen Kursverlust von 770 Punkten hinnehmen. Das alles dürfte heute aber Makulatur sein, denn das Aktienbarometer sollte mit einem Aufwärtsgap in den Handel starten. Charttechnisch verblieb das Aktienbarometer den zweiten Handelstag in Folge innerhalb der Ausverkaufskerze vom Montag. Zur Erinnerung: Die Handelsspanne vom Wochenbeginn (2.310 Punkte) stellt die größte Hoch-Tief-Spanne der Historie dar. Eine wichtige Rolle in Sachen „kurzfristiger Stabilisierung“ spielt die 200-Tages-Linie (akt. bei 19.975 Punkten). Die zu erwartende Rückeroberung des langfristigen Durchschnitts – gleichbedeutend mit der Rückkehr in die Bollinger Bänder (unteres Band akt. bei 19.894 Punkten) – legt den Grundstein für eine Gegenbewegung. Wie überverkauft die deutschen „blue chips“ derzeit sind, unterstreicht eine Auswertung auf Einzeltitelebene: Gestern verfügte die Hälfte der DAX®-Titel über einen RSI-Wert von weniger als 30 – das Schlüssellevel, ab dem von einem überverkauften Zustand gesprochen wird. Die Tiefpunkte vom Monatswechsel Januar/Februar bei 21.082/21.253 Punkten markieren ein erstes Erholungsziel.

DAX® (Daily)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: LSEG, tradesignal²

