EQS-Adhoc: artnet AG: artnet führt Gespräche mit zwei Investoren über ein mögliches Übernahmeangebot

artnet AG: artnet führt Gespräche mit zwei Investoren über ein mögliches Übernahmeangebot



New York/ Berlin, 10.April 2025 – Aus Anlass einer heutigen Veröffentlichung der Weng Fine Art AG gibt die artnet AG („Gesellschaft“) bekannt, dass sie sich in Gesprächen mit der Art Technology Holding Inc. sowie mit einem weiteren potenziellen Investor befindet. Beide Investoren prüfen angabegemäß derzeit ein mögliches freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot an die Aktionäre der Gesellschaft mit einer Gegenleistung von mindestens EUR 11,00 je Aktie der Gesellschaft.

Der Ausgang der Gespräche ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt offen. Es ist derzeit noch nicht abzusehen, ob diese letztlich zu einem Übernahmeangebot führen werden.

Die Gesellschaft wird den Kapitalmarkt und die Öffentlichkeit über den Fortgang entsprechend den rechtlichen Anforderungen informieren.

