EQS-News: Otto Group mit erfolgreicher Transaktion am Schuldscheinmarkt

Pressemitteilung

Hamburg, 14. August 2025

Otto Group mit erfolgreicher Transaktion am Schuldscheinmarkt

Initial angestrebtes Vermarktungsvolumen aufgrund des großen Interesses mehr als verdoppelt

Schuldscheindarlehen als Finanzierungsquelle etabliert

Weitere Diversifizierung der Investorenbasis

Die Otto GmbH & Co. KGaA hat im Rahmen einer Transaktion am Kapitalmarkt Schuldscheindarlehen mit einem Gesamtvolumen von 240 Mio. EUR und Laufzeiten von drei, fünf und sieben Jahren begeben.

Nach der Debüttransaktion im Jahr 2022 hat die Otto Group somit erneut eine breit vermarktete Schuldscheintransaktion platzieren können.

Das finale Volumen von 240 Mio. EUR übertraf das initial angestrebte Vermarktungsvolumen von 100 Mio. EUR deutlich. Mehr als 30 nationale und internationale Investoren, vor allem Sparkassen, Genossenschaftsbanken und ausländische Geschäftsbanken, zeichneten die angebotenen Tranchen von drei bis sieben Jahren. Alle Tranchen konnten jeweils am unteren Ende der Vermarktungsspanne gepreist und platziert werden. Die Mittel aus der Schuldscheintransaktion dienen zur Finanzierung allgemeiner Unternehmenszwecke.

„Wir sehen das große Investoreninteresse als ein starkes Zeichen des Vertrauens in die nachhaltige Weiterentwicklung unseres Geschäftsmodells. Die positiven Ergebnisse des vergangenen Geschäftsjahres sowie der Ausblick für das laufende Geschäftsjahr unterstreichen unsere Resilienz und Anpassungsfähigkeit in einem volatilen Marktumfeld“, sagt Katy Roewer, Chief Financial Officer der Otto Group.

Mit der erneuten Platzierung von Schuldscheindarlehen etabliert die Otto Group dieses Fremdkapitalinstrument als Finanzierungsquelle und verbreitert damit nochmals ihre Investorenbasis. Die Schuldscheintransaktion hat sich zudem als stabil und preislich attraktiv erwiesen und ist damit im weiterhin volatilen Kapitalmarktumfeld ein großer Erfolg.

Die Platzierung wurde von der DZ BANK AG, der ING, der LBBW und der UniCredit als Arrangeure begleitet. Als Rechtsberater der Otto Group fungierte Dentons Europe (Germany) GmbH & Co. KG.

Otto Group

Mit einem starken Erbe als Familienunternehmen und fest verwurzelten Werten blickt die Otto Group zuversichtlich in die Zukunft. Das Unternehmen hat sich in den vergangenen 75 Jahren von einem Katalogversender zu einer international agierenden, digitalen Handels- und Dienstleistungsgruppe mit 36.300 Mitarbeitenden und einer Vielzahl wesentlicher Unternehmen, Marken und Beteiligungen in über dreißig Ländern, vornehmlich in den Wirtschaftsräumen Deutschland, übriges Europa und Nordamerika, entwickelt. Ihre Geschäftstätigkeit erstreckt sich auf die Segmente Plattformen, Markenkonzepte, Händler, Services und Finanzdienstleistungen. Im Geschäftsjahr 2024/25

(28. Februar) erwirtschaftete die Otto Group einen Umsatz von 15 Milliarden Euro. Als größter Onlinehändler europäischen Ursprungs prägt sie mit ihrer Kraft, ihrer Marktbedeutung und ihren Werten den digitalen Handel und digitale Services der Zukunft. Angetrieben von einer leidenschaftlichen und unternehmerischen Performancekultur nutzt die Gruppe ihre langjährige Marktexpertise und Technologiekompetenz, um ihre vielen Millionen von Kund*innen mit starken Qualitätsprodukten, einzigartigen Warensortimenten und differenzierenden Services zu begeistern. Dabei tritt die Otto Group den Beweis an, dass werteorientiertes Handeln und wirtschaftlicher Erfolg miteinander in Einklang stehen. Umweltschutz ist seit 1986 weiteres Unternehmensziel. Wir übernehmen ökologische, soziale und digitale Verantwortung – und das soll so bleiben. Erfahren Sie mehr auf

www.ottogroup.com

.

Pressekontakt Otto Group:

Annette Siragusano, +49 40 6461 3982,

annette.siragusano@ottogroup.com

Martin Zander, +49 40 6461 2820,

martin.zander@ottogroup.com

Creditor Relations,

creditor-relations@ottogroup.com

