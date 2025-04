EUR/USD - Schlüsselmarke überwunden

Einer der größten Verlierer im aktuellen Marktumfeld ist der US-Dollar. Der EUR/USD-Kurs ist seit Monatsanfang über 5 % gestiegen und hat dabei ein deutliches charttechnisches Ausrufezeichen gesetzt. Mit dem Knacken der Abwärtstrendlinie seit 2008 könnte der EUR-Baissetrend der letzten gut 16 Jahre nun endgültig beendet sein. Von entscheidender Bedeutung ist gleichzeitig der Ausbruch aus der Schiebezone der letzten beiden Jahre zwischen gut 1,12 USD und 1,05 USD. Wir hatten das obere Ende dieses Korridors mehrfach als Schlüsselmarke bezeichnet. Die Auflösung der o.a. Tradingrange bringt ein rechnerisches Anschlusspotenzial von 8 US-Cents mit sich, was die runde Marke von 1,20 USD und die 200-Monats-Linie (akt. bei 1,2024 USD) auf die Agenda bringen könnte. In diesem Bereich verläuft auch das obere Ende des neu entstandenen Aufwärtstrendkanals. Auch Sicht der Euro-Bullen sollten die Ausbrüche nun aber auch zwingend durchgehalten werden. Vor diesem Hintergrund bietet sich die flache Abwärtstrendlinie seit Juli 2023 (akt. bei 1,1183 USD) als mögliches Absicherungsniveau an, wodurch ein attraktives Chance-Risiko-Profil entsteht.

EUR/USD (Monthly)

Quelle: stock3.com² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart EUR/USD

Quelle: stock3.com²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.