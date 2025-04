Original-Research: Frequentis AG (von BankM AG): Kaufen

^ Original-Research: Frequentis AG - von BankM AG 14.04.2025 / 10:25 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von BankM AG zu Frequentis AG Unternehmen: Frequentis AG ISIN: ATFREQUENT09 Anlass der Studie: GB 2024, Basisstudien-Update Empfehlung: Kaufen seit: 14.04.2025 Kursziel: EUR 42,21 Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: 14.4.2025, vormals Halten Analyst: Daniel Grossjohann und Dr. Roger Becker Umsatz soll 2025 rund 10% zulegen, Book-to-Bill-Ratio bei starken 1,2 Die Frequentis AG (ISIN ATFREQUENT09, General Standard, FQT GY) hatte mit den vorläufig vermeldeten Zahlen die Markterwartungen deutlich übertroffen (s. unser Research-Update vom 7.3.2025). Der nun vorgelegte Geschäftsbericht bestätigt die starke Entwicklung in 2024 (Umsatz: +12,4%; EBIT: +20,5%; Auftragseingang: +15,7%). Der erstmals gelieferte Ausblick für 2025 (Umsatzsteigerung um rd. 10%) zeigt, dass die Diskussion um protektionistische Maßnahmen Frequentis nicht/kaum belastet, was auch daran liegt, dass die Gesellschaft über drei Standorte in den USA verfügt und als US-Unternehmen (mit lokaler Wertschöpfung von rund 70%) gilt. Wir haben unser Modell für 2025ff angepasst, mit entsprechend positivem Effekt auf die fundamentale Bewertung. Die von der Implementierung der US-Zölle ausgelösten weltweiten Kursrückgänge belasten indes die Peer Bewertung. Mit einem 2025er KGV von 17,2 (Peer Group: 19,4) erscheint uns die Frequentis-Aktie, angesichts eines Geschäftsmodells mit langjährig angelegten Kundenbeziehungen und hohen Markteintrittsbarrieren, eher günstig. Nach Aktualisierung unserer DCF- und Peer Group-Analyse steigt unser Fairer Wert deutlich auf EUR 42,21. Unser Fairer Wert liegt damit 26% über dem aktuellen Kurs und führt zu unserem Anlageurteil "Kaufen". Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/32244.pdf Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier downloaden:

https://www.bankm.de/kapitalmarktdienstleistungen/bereichsuebergreifende-dienstleistungen/research-i

BankM AG
Daniel Grossjohann
Dr. Roger Becker, CEFA
Baseler Straße 10, 60329 Frankfurt
Tel. +49 69 71 91 838-42, -46
Fax +49 69 71 91 838-50
Email: daniel.grossjohann@bankm.de; roger.becker@bankm.de