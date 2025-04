DAX® - Erholung schreitet voran

Nach dem turbulenten Start in die Vorwoche ging es beim DAX® an diesem Montag vergleichsweise ruhig zu. Wobei eine Tagesschwankung von fast 350 Punkten gar nicht so wenig ist. Bei einer Betrachtung aller Handelstage seit Anfang 2024 schafft es der gestrige Montag sogar in die Top-10. Das Plus von 2,6 % war zudem das viertbeste Ergebnis dieser Periode. Im kompletten Jahr 2024 lag der stärkste Anstieg bei nur 1,7 %. Durch den freundlichen Wochenauftakt hat der DAX® nach vier Tagen mit so genannten Innenstäben das erste Mal wieder außerhalb der Kerze vom 7. April geschlossen. Das kann als weiteres Indiz für eine Stabilisierung gewertet werden, nachdem trotz des Ausverkaufs zu Beginn der Vorwoche schon der Aufwärtstrend seit Oktober 2022 (aktuell bei 19.325 Punkten) erfolgreich verteidigt wurde. Zusammen mit der 200-Tage-Linie (aktuell bei 20.012 Punkten) bildet dieser Trend aktuell die Unterstützungszone. Auf dem Weg nach oben stehen dem DAX® mit dem kurzfristigen Abwärtstrend und dem gebrochenen Aufwärtstrend seit August erste Hürden im Weg, bevor mit der Abrisskante bei 22.226 Punkten der ultimative Widerstand wartet. Es spricht daher einiges für eine volatile Seitwärtsbewegung.

DAX® (Weekly)

Quelle: stock3.com² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: stock3.com²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.