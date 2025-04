EQS-News: NORMA Group stattet britisches Gasnetz Northern Gas Networks mit Elektroschweiß-Verbindungen aus

EQS-News: NORMA Group SE / Schlagwort(e): Sonstiges

NORMA Group stattet britisches Gasnetz Northern Gas Networks mit Elektroschweiß-Verbindungen aus

Maintal, Deutschland / Nashik, Indien, 15. April 2025 – Die NORMA Group unterstützt das britische Infrastrukturunternehmen Northern Gas Networks bei der Modernisierung ihres Gasnetzes in Nordengland. Seit Februar 2025 liefert die indische Tochtergesellschaft der NORMA Group Kimplas Piping Systems Private Ltd. („Kimplas“) Elektroschweiß-Verbindungen für Hausanschlüsse an den langjährigen Kunden. Der Vertrag hat eine Laufzeit von vier Jahren. Bis Anfang 2029 werden jährlich mehr als 280.000 Verbinder an den Kunden geliefert.

Vorstandsvorsitzender Mark Wilhelms: „Der Auftrag verdeutlicht die Bedeutung unserer Produkte für die zuverlässige Gasversorgung. Unsere Elektroschweiß-Verbindungen gewährleisten eine sichere und langlebige Verbindung von Leitungen für die Gasversorgung von Haushalten und Unternehmen. Wir haben ein breites Produktportfolio für Gas- und Wasserleitungen und wollen unser Geschäft im Bereich kritische Infrastruktur sukzessive weiter ausbauen.“

Anlass für den Auftrag ist eine Modernisierung des Gasnetzes, bei der ältere Metallleitungen durch neue, haltbarere Kunststoffrohre ersetzt werden. Kimplas wird im Rahmen des Auftrags Elektroschweiß-Verbindungen mit einem Durchmesser von 20 mm bis 125 mm in verschiedenen Varianten liefern. Die Elektroschweiß-Verbindungen sorgen für eine besonders sichere Anbindung von Gas- und Wasserleitungen, da die Rohre und Verbinder beim Elektroschweißen eine stoffschlüssige und damit äußerst robuste Einheit bilden.

Die Verbindungselemente werden an den Hausanschlüssen eingesetzt und verbinden das Hauptgasnetz mit den Versorgungsleitungen der einzelnen Gebäude. Sie werden in einem mehr als 36.000 Kilometer langen Leitungsnetz installiert, an das rund 2,9 Millionen Haushalte und Unternehmen angeschlossen sind.

Die NORMA Group ist ein internationaler Marktführer für hochentwickelte und standardisierte Verbindungstechnologie sowie Fluid-Handling-Technologie. Mit rund 7.600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern beliefert die NORMA Group Kunden in über 100 Ländern mit mehr als 40.000 Produktlösungen. Dabei unterstützt die NORMA Group ihre Kunden und Geschäftspartner, auf globale Herausforderungen wie den Klimawandel und die zunehmende Ressourcenverknappung zu reagieren. Die Produkte der NORMA Group tragen dazu bei, klimaschädliche Emissionen zu reduzieren und Wasser effizient zu nutzen. Zum Einsatz kommen die innovativen Verbindungslösungen in Systemen zur Wasserversorgung, zur Bewässerung und zur Entwässerung, in Fahrzeugen mit konventionellen oder alternativen Antriebsarten, in Schiffen und Flugzeugen sowie in Gebäuden. Im Jahr 2024 erwirtschaftete die NORMA Group einen Umsatz von rund 1,2 Milliarden Euro. Das Unternehmen verfügt über ein weltweites Netzwerk mit 25 Produktionsstätten und zahlreichen Vertriebsstandorten in Europa, Nord-, Mittel- und Südamerika sowie im asiatisch-pazifischen Raum. Hauptsitz ist Maintal bei Frankfurt am Main. Die NORMA Group SE ist an der Frankfurter Wertpapierbörse im regulierten Markt (Prime Standard) gelistet und Mitglied im SDAX.

