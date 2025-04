EQS-News: HAMMONIA Schiffsholding AG: Rechtsstreit mit dem ehemaligen Charterer des MT „AURA M“ ist beendet

EQS-News: HAMMONIA Schiffsholding AG / Schlagwort(e): Rechtssache

HAMMONIA Schiffsholding AG: Rechtsstreit mit dem ehemaligen Charterer des MT „AURA M“ ist beendet



17.04.2025 / 10:07 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





HAMMONIA Schiffsholding AG: Rechtsstreit mit dem ehemaligen Charterer des MT „AURA M“ ist beendet

Hamburg, den 17.04.2025 – Die HAMMONIA Schiffsholding AG (HHX, DE000A0MPF55) kann den Abschluss des langjährigen Rechtsstreits mit dem ehemaligen Charterer des MT „AURA M“ (s. Berichterstattung in den vorherigen Jahren und insbesondere die an den Tagen 24. August und 23. September 2022 veröffentlichten Corporate News) bekannt geben.

Das Londoner Schiedsgericht hatte im Fall des Rechtsstreits zwischen der Tochtergesellschaft Hammonia Tanker Holding GmbH & Co. KG (HTH) und dem ehemaligen Zeitcharterer Mercuria der AURA M im Herbst 2024 in der Hauptsache entschieden. Ausstehend war bislang lediglich noch ein Urteil zur Kostentragung. Bezüglich der Anwaltskosten konnte mit dem ehemaligen Charterer eine Vergleichsregelung getroffen werden. Nach dem Schiedsspruch trägt die HTH die Kosten von zwei Claims, die bereits der Gegenseite zugestanden wurden (Hot Works und Weather Damage) und insofern einen Charterabzug begründet hätten, muss aber die wesentlich höheren Ausfallkosten von Mercuria nicht zahlen. Diese Claims bestanden bereits seit 2021, also bevor der Wechsel vom technischen Manager Seacon zu einem Unternehmen des Vertragsreeders in 2022 erfolgte. Im Gegenzug wurde aber der eigene Anspruch auf Zeitcharter ab ca. Mitte August 2022 abgewiesen. In Summe führt das Urteil zu einer finanziellen Belastung in Höhe von ca. 2,9 Mio. USD inklusive Kosten. Die Kosten sind aufgrund ratierlicher Ansparung zur Besicherung eines Avales bereits vollumfänglich abgedeckt, so dass keine weitere finanzielle Belastung für die HHX droht. Damit ergeben sich auch keine Ertragseffekte.

Die seitens HHX akzeptierten Sachverhalte, die zu einer finanziellen Belastung in Höhe von knapp 2 Mio. USD geführt hatten, sind unter der Ägide von Seacon entstanden. Dem seit Ende Februar 2022 eingesetzten neuen technischen Manager, der HAMMONIA Energy GmbH & Co. KG, ein Tochterunternehmen der HAMMONIA Reederei GmbH & Co. KG, ist nichts zu Schulden gekommen. Da zum Jahresbeginn 2022 ein schneller und reibungsloser Wechsel des technischen Managers notwendig gewesen war, um weitere Probleme beim Betrieb des Schiffes und damit weitere Ausfalltage zu vermeiden, hatten Seacon und die HTH seinerzeit auf gegenseitige Ansprüche verzichtet. Aus diesem Grund kann Seacon nicht nachträglich für den entstandenen Schaden belangt werden. Mercuria hatte seinerzeit dem Wechsel des Managements zur HAMMONIA Energy GmbH & Co. KG zugestimmt.

Kontakt

HAMMONIA Schiffsholding AG

Dr. Karsten Liebing

Vorstand

Neumühlen 9, 22763 Hamburg

17.04.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



2120280 17.04.2025 CET/CEST