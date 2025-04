Trading-Chance Erdgas: Preis-Rallye voraus?

Werbung

Märkte bewegen sich immer aufgrund von fundamentalen Entwicklungen. Dabei spielen Angebot und Nachfrage speziell bei Rohstoffen eine ganz entscheidende Rolle. Innerhalb eines Jahres gibt es bei jedem Rohstoff Phasen, in denen sich Prozesse wiederholt abspielen, die die Nachfrage erhöhen und somit meist den Preis treiben. Eine solche Phase haben wir im Bereich der Energie-Rohstoffe nun bei (US-)Erdgas. Wir zeigen, welche Saisonalitäten Erdgas aufweist und erklären die fundamentalen Prozesse dahinter.

Angebot und Nachfrage bei Märkten

Börsianer neigen dazu, zu stark zu abstrahieren. Es werden unter privaten Tradern teils absurde Techniken für die Marktprognose und somit für die Entscheidungsfindung angewendet. Doch mit den tatsächlichen fundamentalen Einflussfaktoren beschäftigen sich nur ganz wenige. Kein Wunder, dass Verunsicherung und Frust oft groß sind. Jeder Rohstoff wird real produziert und auch tatsächlich nachgefragt. Es gibt somit einen permanenten Angebots-/Nachfrage-Abgleich, der den Preis bestimmt. Nun stellen Sie sich vor, man könnte auf Ihre Nachfrage nach zum Beispiel Wasser (zum Duschen/Waschen) wetten. Vermutlich ist diese Nachfrage im Randbereich eines durchschnittlichen Tages erhöht, sprich: morgens zwischen 5 und 9 Uhr benutzen Sie Wasser, abends zwischen 18 und 22 Uhr ebenfalls. Wenn ein Trader darauf setzen wollen würde, wäre es smart, nicht mitten am Tag eine Wette zu platzieren (denn da sind Sie wahrscheinlich arbeiten), sondern seine Einsätze auf die Randzeiten des Tages zu machen. Was wir Ihnen damit sagen wollen ist: Es gibt Regelmäßigkeiten, die sich auch nicht abkürzen oder kumulieren lassen. Es ist nicht realistisch, zu sagen „ich dusche jetzt halt mal 12 Stunden durch, dann muss ich die nächsten 2 Monate nicht“. Und genau das passiert abschnittsweise bei Rohstoffen. So gibt es bei Erdgas (und Rohöl) innerhalb eines Jahre eine Phase, in der der Rohstoff verbraucht wird, und eine, in der seine Lager befüllt werden. Und letztere Phase bringt reale Nachfrage am Markt und hat Potenzial den Preis zu treiben, wenn es keine zu starken Überlagerungs-Faktoren gibt.

Saisonalität & Lagerbestände

Wenn Sie überhaupt saisonale Charts nutzen, sind Sie bereits auf dem richtigen Weg. Sie sind einer oder eine von wenigen, die überhaupt ein Bewusstsein dafür entwickelt haben, dass sich Märkte nicht zufällig verhalten, sondern es Regelmäßigkeiten gibt, durch die wir in spezifischen Zeitfenstern erhöhte Signifikanzen für eine Richtung haben. Doch vielfach werden saisonale Charts zu eng ausgelegt, und sobald es eine abweichende Entwicklung gibt, verworfen. Klar muss dabei sein: jeder Markt hat eine ganze Reihe von Einflussfaktoren. Einige davon sind nur ein einziges Mal vorhanden, und danach nie wieder. Andere treten nur selten auf und beeinflussen den Preis. Und dann gibt es Faktoren, die permanent auf die Preisbildung wirken. Stellen Sie sich das vor, wie ein Tauziehen. Auf der einen Seite sind sagen wir fünf Leute, die permanent in eine Richtung ziehen. Auf der anderen nur drei, die permanent in die andere Richtung ziehen. Nun kommen punktuell zwei weitere Menschen vorbei, die den in der Unterzahl befindlichen Leuten beim Ziehen helfen. Das Kräfteverhältnis ist vorübergehend ausgeglichen. Auf Dauer setzt sich aber die Überzahl der einen Gruppe durch, weil die andere Gruppe eben nur temporär Unterstützung erhält. Am Markt passiert genau das. Deshalb muss klar sein, dass eine Saisonalität uns einen tollen Vorteil beschert, jedoch keinesfalls die Marktentwicklung immer dem saisonalen Durchschnittsverlauf entsprechen kann und wird. Es ist aber eine tolle Grundlage für Ihr Trading.

Bei Erdgas lässt sich das Jahr im Wesentlichen in zwei Perioden unterteilen: die Verbrauchsperiode und die Periode der Lager-Befüllung. Im Winter wird u.a. beim Heizen der Rohstoff verbraucht, in der warmen Jahreszeit werden die Lager, die durch den Verbrauch im Winter geringe Stände aufweisen, wieder befüllt. Letzterer Prozess setzt in der Regel Ende März ein und erstreckt sich bis in den Spätherbst (Oktober/Anfang November etwa). Und genau das spiegelt sich in der Saisonalität von Erdgas wider. Zudem berichtet das US-Energieministerium (EIA) wöchentlich, die Lagerbestände. Auf der Webseite des Ministeriums (https://ir.eia.gov/ngs/ngs.html) kann sogar der aktuelle Lagerbestand in Relation zur Bandbreite der letzten Jahre abgelesen werden. Dort sind wir gegenwärtig eher am unteren Ende der Range.

Quelle: www.realmoneytrader.com

Wir sehen, dass es ab der zweiten Aprilhälfte regelmäßig einen Aufwärtsschub für den Erdgaspreis gibt.

Wetten am Optionsmarkt zeigen relevante Marken

Während in einen Chart gezeichnete Linien subjektiv sind und von institutionellen, wie auch von kommerziellen Marktteilnehmern keinerlei Beachtung finden, sind die am Optionsmarkt laufenden Wetten reale Geschäfte, die in Abhängigkeit von der erfolgreichen oder nicht erfolgreichen Entwicklung Aktionen auslösen. Wussten Sie, dass der Optionsmarkt längst viel größer ist, als der Aktienmarkt? Entsprechend stark strahlen die Wetten vom Optionsmarkt auf die Märkte selbst.

Die Mehrzahl der Aktionen am Optionsmarkt sind sogenannte Stiilhaltergeschäfte. Einfach erklärt wetten die Marktakteure GEGEN ein bestimmtes Szenario, indem sie eine Option mit einer spezifischen Basis und Laufzeit verkaufen (analog zum Shorten einer Aktie). So würde jemand, der davon ausgeht, dass der Erdgaspreis bis Mai nicht unter 3 Dollar fällt, eine Put-Option mit Laufzeit Mai und Basis 3 Dollar verkaufen. Bliebt der Erdgaspreis oberhalb von 3 Dollar bis zur Abrechnung, streicht der Optionsverkäufer (Stillhalter) die Optionsprämie ein. Die Mehrzahl der Optionen verfällt wertlos, weshalb diese Art von Geschäften als durchaus lukrativ erscheint.

Bezogen auf den Abrechnungstermin Mai lauten tatsächlich viele Wetten gegen 3,25 und noch mehr gegen 3 Dollar. Diese Marken fungieren entsprechend als Unterstützung.

Quelle: www.cmegroup.com

Für die Juli-Optionen (der Future notiert deutlich höher, da wir aktuell eine Contango-Situation haben) ist bei 3,25 Dollar eine massive Unterstützung auszumachen. Ein Wiederanstieg über 3,8 Dollar (aktuell steht der Juli-Future bei 3,68) würde das Bild aufhellen und wieder Kräfte gen Norden freisetzen. Eine rasche Erholung von etwa 15 Prozent bis 4,3 Dollar wäre dann wahrscheinlich.

Quelle: www.cmegroup.com

Intermarkets positiv

Wir sprachen bereits über fundamentale Einflussfaktoren. Unser Intermarket-Forecast berücksichtigt die Währungsentwicklungen der Haupt-Exporteure (Russland), sowie der Haupt-Importeure von Erdgas (Europa). Daraus wird eine in die Zukunft gerichtete Prognose hergeleitet. Wir sehen im Forecast eine aufwärts gerichtete Prognose ab dem 21.4. bis in die zweite Juni-Hälfte. Die Intermarkets sind also für die kommenden zwei Monate positiv.

Quelle: www.tradingview.com

Longs auf Erdgas in mehreren Tranchen aufbauen

Märkte genau zu timen ist unglaublich schwer, eben weil sie nicht nur einen Einflussfaktor haben. Um dem Timing-Problem entgegen zu wirken, kann es sinnvoll sein, seine Positions-Eröffnungen und deren Schließung in mehrere Tranchen zu unterteilen. So hat man einen cost-average-effect für sich ausgespielt. Bei Erdgas kann es aktuell Sinn machen, aktuell eine erste Tranche zu kaufen, und eine zweite für den Fall, dass der Preis vom aktuellen Niveau noch einmal 10-12 Prozent absinken sollte, hinzu zu nehmen.

Unlimited Turbo Long Optionsschein auf Erdgas

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie einen Unlimited Turbo Short Optionsschein des Emittenten BNP Paribas ausgewählt. Das Produkt hat Knockout und Basispreis gleichauf bei 2,496 USD. Bei einem aktuellen Kurs von 3,27USD ergibt sich somit ein Hebel von derzeit 4. Zur Absicherung der Position erscheint ein Stop-Loss bei zirka 0,15 Euro im Produkt sinnvoll. Auch hier haben wir das Produkt so ausgewählt, dass dessen K.O. unweit des benötigten Stop-Losses gelegen ist. So haben wir die maximal mögliche Hebelwirkung und eine so geringe Kapitalbindung wie möglich. Die WKN lautet PL36NM.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 3,8 und 4 USD

Unterstützungen: 3,0 und 3,25 USD

Unlimited Turbo Long Optionsschein auf Erdgas

