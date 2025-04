Die meistgehandelten Produkte: DAX startet schwächer – Internationale Märkte unter Druck

Novo Nordisk : Die Papiere des dänischen Pharmakonzerns geraten unter Druck, nachdem ein US-Konkurrent positive Studienergebnisse für ein konkurrierendes Medikament veröffentlicht hat. Die Aktie verliert vorbörslich deutlich an Wert. ​

Tesla Inc.: Vor der Veröffentlichung der Quartalszahlen zeigt die Aktie des US-Elektroautobauers eine erhöhte Volatilität. Hedgefonds haben ihre Positionen in den sogenannten „Magnificent Seven“ zuletzt reduziert, was auf eine vorsichtige Haltung gegenüber den Tech-Giganten hindeutet. ​