GNW-News: BioNTech veröffentlicht am 5. Mai 2025 Ergebnisse für das erste Quartal 2025 und informiert über operativen Fortschritt

^MAINZ, Deutschland, 22. April 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- BioNTech SE

(https://www.biontech.com/de/de/home.html) (Nasdaq: BNTX, ?BioNTech" oder ?das Unternehmen") wird am Montag, den 5. Mai 2025, die Ergebnisse für das erste Quartal 2025 veröffentlichen. Darüber hinaus wird das Unternehmen am selben Tag um 14:00 Uhr MESZ (8:00 Uhr Eastern Daylight Time) eine Telefonkonferenz samt Webcast für Investoren, Finanzanalysten sowie die allgemeine Öffentlichkeit durchführen, um die Finanzergebnisse sowie ein Unternehmensupdate zu präsentieren. Um an der Live-Telefonkonferenz teilzunehmen, registrieren Sie sich bitte mindestens einen Tag im Voraus über diesen Link (https://urldefense.com/v3/__https:/register-conf.media- server.com/register/BIb1d0024cbbad4a33b59bfc804bce1cf1__;!!B2jYIWBvqQ!nj76z0UeZs IBiWkcaVaBOLWvcGYq8xh3nb8UXDGMXmvLNjJeVSh6WOw9t- a9SP_RvnXTd0bNH3kzgnwyo0lKg67L0V8KfKHWzw$). Nach der Registrierung werden Ihnen die Einwahlnummern inklusive PIN mitgeteilt. Ein Audiomitschnitt der Telefonkonferenz wird über diesen Webcast-Link (https://urldefense.com/v3/__https:/edge.media- server.com/mmc/p/jpspopsb__;!!B2jYIWBvqQ!nj76z0UeZsIBiWkcaVaBOLWvcGYq8xh3nb8UXDG MXmvLNjJeVSh6WOw9t-a9SP_RvnXTd0bNH3kzgnwyo0lKg67L0V_Lb2xYvA$) verfügbar sein. Ein Webcast sowie die verwendete Präsentation werden ebenfalls auf www.BioNTech.de (https://www.BioNTech.de) unter ?Events & Präsentationen" im Investorenbereich der Webseite zur Verfügung gestellt. Der Audiomitschnitt des Webcasts wird kurz nach Ende des Events zur Verfügung gestellt und für weitere 30 Tage über die Webseite des Unternehmens zugänglich sein. Über BioNTech Biopharmaceutical New Technologies (BioNTech) ist ein globales innovatives Immuntherapie-Unternehmen, das bei der Entwicklung von Therapien gegen Krebs und andere schwere Erkrankungen Pionierarbeit leistet. Das Unternehmen kombiniert eine Vielzahl an modernen therapeutischen Plattformen und Bioinformatik-Tools, um die Entwicklung innovativer Biopharmazeutika rasch voranzutreiben. Das diversifizierte Portfolio an onkologischen Produktkandidaten umfasst mRNA- Krebsimmuntherapien, innovative Immunmodulatoren und Präzisionstherapien, wie Antikörper-Wirkstoff-Konjugate und innovative chimäre Antigenrezeptoren (CAR)-T- Zelltherapien und zielt darauf ab, das gesamte Spektrum an Krebserkrankungen abzudecken. Auf Basis ihrer umfassenden Expertise bei der Entwicklung von mRNA- Therapien und -Impfstoffen und unternehmenseigener Herstellungskapazitäten erforscht und entwickelt BioNTech neben ihrer diversifizierten Onkologie- Pipeline gemeinsam mit Kollaborationspartnern verschiedene mRNA- Impfstoffkandidaten für eine Reihe von Infektionskrankheiten. BioNTech arbeitet Seite an Seite mit weltweit renommierten und spezialisierten Kollaborationspartnern aus der pharmazeutischen Industrie, darunter Duality Biologics, Fosun Pharma, Genentech (ein Unternehmen der Roche Gruppe), Genevant, Genmab, MediLink, OncoC4, Pfizer und Regeneron. Weitere Information finden Sie unter: www.BioNTech.de (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=5SCew-fo4xvfFuqn- NDLTr16mHL3XR5rgxpctEWsZXt8GnIAc5y4EwSP4fu0J6Qw3Kcjsw_eywVmrMXtXy4nBhqQ1UEzEfjT7 IEMNchp2f4BZvvxroo_Nj6SH3sxXr6CHh3m9JHnYpCb07AxAUHTO2bdAT6q2i2E0ySZ0IIclRdgsb0XT zZ-ucJFfJjddP01LIPxb9jUBC_Crq5isp_sA2DoOwrOvpI5Lb3K6mO_6ko=). KONTAKTE Investoranfragen Michael Horowicz Investors@biontech.de (mailto:Investors@biontech.de) Medienanfragen Jasmina Alatovic Media@biontech.de (mailto:Media@biontech.de) °