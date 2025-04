AKTIE IM FOKUS 2: Tesla steigen - Musk will Chefrolle besser ausfüllen

(neu: Kursentwicklung, Analystenkommentar)

NEW YORK (dpa-AFX) - In einem nochmals deutlich erholten Marktumfeld sind am Mittwoch die Aktien von Tesla im Aufwind geblieben. Die Papiere des Elektroautobauers bauten ihren Vortagesgewinn um 8 Prozent auf rund 257 Dollar aus. Das Jahresminus bleibt damit aber noch bei etwas über 36 Prozent.

Tesla hatte das vergangene Quartal nach einem Modellwechsel und Kontroversen um die politische Rolle von Firmenchef Elon Musk mit deutlichen Rückgängen bei Umsatz und Gewinn abgeschlossen. Am Markt überraschte dies nicht mehr besonders. Musk will sich nun wieder stärker auf Tesla konzentrieren.

Ab Mai wird Musk eigenen Angaben zufolge "erheblich" weniger Zeit als Kostensenker von US-Präsident Donald Trump im Regierungsapparat verbringen. Stattdessen werde er sich wieder mehr um die Belange des Elektroauto-Herstellers kümmern. Insofern seien einige Anleger trotz alles in allem enttäuschender Resultate wieder bei Tesla eingestiegen, schrieb Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Handelshaus Robomarkets.

Tesla und auch andere, viel beachtete US-Technologiewerte profitieren aktuell von der wieder etwas gestiegenen Risikobereitschaft der Aktien-Anleger. Hintergrund sind Entspannungssignale im US-Zollstreit mit China. Trump signalisierte bei der Vereidigung des neuen Börsenaufsichts-Chefs Paul Atkins, nicht mit harten Bandagen kämpfen zu wollen. Am Mittwoch sorgte zudem ein Bericht des "Wall Street Journal", wonach die USA eine teils deutliche Senkung der China-Zölle erwägen, für Freude und Hoffnung bei den Anlegern.

Ungeachtet dessen gibt es zu Tesla weiter skeptische Haltungen. So kürzte etwa Analyst Ryan Brinkman von JPMorgan seine Schätzungen, das Kursziel nahm er von 120 auf 115 Dollar zurück. Damit signalisiert er erhebliches Abwärtspotenzial und bleibt entsprechend bei seinem "Underweight"-Votum, liegt das Kursziel doch um mehr als die Hälfte unter dem gegenwärtigen Kurs. Die Geschäfte von Tesla hätten sich im ersten Quartal schneller verschlechtert, als er erwartet habe - und dies bei so ziemlich allen Kennziffern, schrieb er./ajx/he