Ähnlich wie zuvor in New York hat der Dax am Mittwoch kräftig zugelegt. Der deutsche Leitindex zog während der ersten Handelsstunde auf Xetra in der Spitze um zweieinhalb Prozent auf 21.832 Punkte an und näherte sich wieder der 22.000-Punkte-Marke. An der hatte Anfang April ein Kursrutsch wegen der Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump begonnen.

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen stieg in der Spitze um knapp zwei Prozent auf 27.761 Zähler. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es ähnlich weit nach oben.

Hoffnung machen insgesamt vor allem Signale zum US-Zollstreit mit China. Trump signalisierte bei der Vereidigung des neuen Börsenaufsichts-Chefs Paul Atkins, nicht mit harten Bandagen kämpfen zu wollen.

Zuvor hatte die Sprecherin des Weißen Hauses, Karoline Leavitt, erklärt, dass die USA in Bezug auf ein mögliches Handelsabkommen mit China vorankämen. US-Finanzminister Scott Bessent stellte zudem Medienberichten zufolge eine baldige Deeskalation in dem Zollstreit in Aussicht.

SAP an der Dax-Spitze nach Zahlen

Bis zu elf Prozent legten die Aktien von SAP in der ersten Handelsstunde auf Xetra zu. Ein guter Teil der Kursverluste, die die Papiere während der Zolleskalation zwischen den USA und vielen anderen Ländern, vor allem China, erlitten hatten, dürfte damit ausgeglichen werden. Vom Februar-Rekord hatten sie zuletzt gut 23 Prozent verloren.

Der Softwarekonzern schrieb einen deutlich höheren operativen Gewinn als von Analysten erwartet. Dabei profitierte das Unternehmen auch von einem großen Stellenabbau. Weil viele Beschäftigte erst in den ersten Jahrestagen das Unternehmen verließen, kamen die Einsparungen wegfallender Stellen großteils erst in den ersten drei Monaten dieses Jahres zum Tragen.

Laut Analyst Charles Brennan vom Investmenthaus Jefferies sollten die Ergebnisse nach der Kursschwäche und vor dem Hintergrund der konjunkturellen Unsicherheit "ermutigend" wirken. Nur wenige andere Unternehmen in diesem Sektor könnten im Cloud- und Softwarebereich mit dem Wachstum der Walldorfer mithalten. Brennan sieht darin seine Kaufempfehlung für SAP untermauert.

Rüstungsaktien geben nach

Auf der anderen Seite der Kurs-Tabelle des Dax steht am Mittwochmorgen die Aktie von Rheinmetall. Der Anteilsschein verliert mehr als vier Prozent unter 1.370 Euro. Auch andere Rüstungswerte wie Hensoldt oder Renk zählen mit Verlusten von vier beziehungsweise sieben Prozent zu den Verlierern des Börsentags.

(mit Material von dpa-AFX)