US-Mobilfunker AT&T lockt mit Kombi-Angeboten überraschend viele Neukunden

Frankfurt (Reuters) - Der Erfolg von Kombi-Angeboten und Rabatt-Aktionen hat AT&T einen überraschend großen Zulauf beschert.

Die Zahl der Vertragskunden sei im ersten Quartal um 324.000 gestiegen, teilte der US-Mobilfunker am Mittwoch mit. Analysten hatten lediglich mit etwa 258.000 gerechnet. Umsatz und Gewinn übertrafen mit 30,6 Milliarden Dollar und 0,51 Dollar je Aktie die Markterwartungen ebenfalls. Die Papiere von AT&T stiegen daraufhin im vorbörslichen Geschäft der Wall Street um gut vier Prozent.

AT&T-Chef John Stankey bekräftigte die Gesamtjahresziele. Die Service-Umsätze würden voraussichtlich im niedrigen einstelligen Prozentbereich wachsen. Beim operativen Gewinn erwarte er ein Plus von mindestens drei Prozent. Der Free Cash Flow, der als Gradmesser für die Dividendenhöhe gilt, solle mindestens 16 Milliarden Dollar erreichen.

Nach einem Kundenabfluss im Januar hatte AT&T mehrere Sonderaktionen gestartet. So konnten Kunden ihre alten iPhones in Zahlung geben, unabhängig vom Zustand der Geräte. Außerdem erfreuten sich kombinierte Festnetz- und Mobilfunk-Tarife großer Beliebtheit. Dem Unternehmen zufolge haben inzwischen 40 Prozent der Glasfaser-Nutzer auch einen Handyvertrag.

Am Dienstag hatte der AT&T-Rivale Verizon unter anderem wegen des harten Preiskampfs in der Branche einen überraschend deutlichen Kundenschwund bekanntgegeben. Der dritte große US-Mobilfunker, T-Mobile, will seine Bücher am Mittwoch öffnen.

