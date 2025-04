Die meistgehandelten Produkte: DAX startet mit gedämpfter Stimmung – Globale Unsicherheiten belasten Anleger

Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstagvormittag zurückhaltend. Der DAX notiert leicht im Minus, belastet durch schwache Unternehmenszahlen und anhaltende Unsicherheiten im internationalen Handel. Auch andere europäische Börsen verzeichnen leichte Verluste, während die US-Märkte nach einem starken Vortag uneinheitlich tendieren.

Am heutigen Donnerstag steht der ifo-Geschäftsklimaindex im Fokus. Analysten erwarten einen Rückgang des Index, was auf eine eingetrübte Stimmung in der deutschen Wirtschaft hindeutet. Bereits am Vortag hatten schwache Einkaufsmanagerindizes (PMI) die Sorgen um eine konjunkturelle Abkühlung verstärkt.

Meistgehandelte Aktien im Fokus

1. SAP SE (Deutschland):

Die Aktie des Softwarekonzerns zeigt sich vorbörslich schwächer. Grund dafür sind enttäuschende Quartalszahlen, die einen Rückgang des Cloud-Geschäfts offenbaren. Analysten hatten mit einem stärkeren Wachstum gerechnet.​

2. Daimler Truck Holding AG (Deutschland):

Die Papiere des Nutzfahrzeugherstellers verzeichnen vorbörslich leichte Verluste. Das Unternehmen kündigte ein umfassendes Sparprogramm an, um die Profitabilität in einem herausfordernden Marktumfeld zu steigern. ​Reuters

3. Tesla Inc. (USA):

Die Aktie des Elektroautobauers zeigt sich vorbörslich volatil. Investoren reagieren auf gemischte Quartalszahlen und die Ankündigung neuer Modelle, die erst im nächsten Jahr auf den Markt kommen sollen.​

4. Alibaba Group Holding Ltd. (China):

Die Aktien des chinesischen E-Commerce-Giganten tendieren vorbörslich schwächer. Marktteilnehmer zeigen sich besorgt über die anhaltenden regulatorischen Unsicherheiten in China und deren Auswirkungen auf das Geschäftsumfeld.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

Turbos Open End

Basiswert Name WKN Briefkurs in EUR Kurs Basiswert Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit DAX® Bear UG124G 17,51 21763,5 Punkte 23491,659844 Punkte 11,11 Open End DAX® Bull UG4ZKC 20,93 21754,5 Punkte 19667,46049 Punkte 10,38 Open End DAX® Bull UG4Q3F 24,78 21754,5 Punkte 19282,364903 Punkte 8,73 Open End Gold Bull UG5B9R 8,72 3332,29 USD 3235,20959 USD 34,09 Open End DAX® Bear UG13XJ 19,68 21773,15 Punkte 23701,401614 Punkte 11,18 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 24.04.2025; 10:40 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name WKN Briefkurs in EUR Kurs Basiswert Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag Alibaba Group Holding Ltd. Call UG1R3K 2,28 118,975 USD 120,00 USD 2,85 16.12.2026 JP Morgan Chase Call HD9JZU 2,30 240,765 USD 230,00 USD 5,95 17.09.2025 Nasdaq 100 Call UG491L 4,06 18693,257936 Punkte 22000,00 Punkte 10,22 19.12.2025 Renk Group Call UG4V9W 9,56 47,26 EUR 45,00 EUR 3,09 17.09.2025 Deutsche Telekom Call UG0JTP 0,98 32,775 EUR 34,00 EUR 13,48 18.06.2025

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 24.04.2025; 11:28 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit Rheinmetall UG56T5 3,52 1357,75 1230,027793 EUR 9 Open End Rheinmetall UG59V2 7 1357,75 1107,042071 EUR 5 Open End SAP UG0W10 3 236,05 290,03225 EUR -5 Open End DAX® UG4UUW 23 21855 19768,855017 Punkte 10 Open End DAX® HD6SGE 5 21855 19219,770296 Punkte 8 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 24.04.2025; 11:40 Uhr;

