Guter Jahresauftakt

Miljan Gutovic, CEO: «Ich danke all meinen Kolleginnen und Kollegen bei Holcim für ihr Engagement und ihren Beitrag zu unserem guten Jahresauftakt.»

«Holcim hat trotz ungünstiger Wetterbedingungen in Nordamerika einen gegenüber dem Vorjahreszeitraum stabilen Umsatz in lokaler Währung erzielt. Unsere auf Wertsteigerung ausgerichtete Strategie zahlt sich weiterhin aus. Wir haben im ersten Quartal einen überproportionalen Anstieg des Recurring EBIT erreicht und das Margenniveau gehalten. Die wachsende Nachfrage unserer Kunden nach unseren nachhaltigen Baulösungen hat dazu beigetragen, dass die Umsatzanteile von ECOPact und ECOPlanet in den jeweiligen Produktlinien neue Höchstwerte erreicht haben.»

«Wir haben unsere disziplinierte M&A-Strategie mit fünf wertsteigernden Übernahmen fortgesetzt. Diese Transaktionen werden unser Geschäft in Europa und Nordamerika mit Zuschlagstoffen und Transportbeton und mit Spezialbaulösungen in Lateinamerika stärken.»

«Es freut mich, mitteilen zu können, dass der geplante Spin-off von Amrize weiterhin gute Fortschritte macht und die Kotierung voraussichtlich im Juni erfolgen wird. Dank unserem nachweislich widerstandsfähigen Geschäftsmodell können wir unsere Gesamtjahresprognose 2025 bestätigen. Wir sind mit unserem stark lokal ausgerichteten Geschäft gut aufgestellt, um die aktuellen wirtschaftlichen Unsicherheiten zu bewältigen.»

Leistungsausweis des Konzerns

Konzern Q1 2025 2024 ±% ±% in lokaler Währung ±% organisches Wachstum Umsatz (CHF Mio.) 5'544 5'586 -0,8 -0,2 -0,6 Recurring EBIT (CHF Mio.) 515 532 -3,1 +1,7 +1,5

Gute Performance

Trotz ungünstiger Wetterbedingungen ist Nordamerika gut ins Jahr gestartet. Im März verbesserten sich die Handelsaktivitäten und im Berichtsquartal wurde die Übernahme eines Unternehmens im Bereich Zuschlagstoffe abgeschlossen. Holcim hat sich bis zum Jahr 2028 bereits mehr als 230 Infrastrukturprojekte gesichert. Die Fundamentaldaten im nordamerikanischen Markt bleiben mittel- und langfristig stark, angetrieben durch die Modernisierung der Infrastruktur und die Rückverlagerung der Produktion.

Lateinamerika erzielte im ersten Quartal erneut profitables Wachstum. Die Umsatzzahlen verbesserten sich auf breiter Basis, sodass der Umsatz um 8 Prozent in lokaler Währung angestiegen ist. Das Segment erzielte im ersten Quartal erneut eine branchenführende Marge. So erreichte die Recurring EBIT-Marge 35,0 Prozent. Der öffentliche und der private Sektor werden in der gesamten Region zu Investitionen im Infrastruktur- und Gewerbebereich führen.

Europa erzielte erneut einen starken überproportionalen Anstieg des Recurring EBIT und verbuchte ein weiteres Mal eine Verbesserung der Recurring EBIT-Marge. Letztere erhöhte sich gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 60 Basispunkte. Holcim schloss im Berichtsquartal drei wertsteigernde Übernahmen in Bulgarien, Frankreich und Serbien ab. Es wird erwartet, dass nachhaltige Baulösungen weiterhin das profitable Wachstum vorantreiben.

In der Region Asien, Naher Osten und Afrika wurde ein zweistelliger Anstieg des Recurring EBIT in lokaler Währung erzielt, wozu vor allem Nordafrika beitrug. Bei der Recurring EBIT-Marge war eine ausserordentlich hohe Steigerung um 250 Basispunkte auf 21,7 Prozent zu verzeichnen, was dem dynamischen ECOPact-Umsatz zu verdanken war. Dieser positive Trend wird voraussichtlich anhalten dank der hohen Nachfrage in Nordafrika, dem positiven Ausblick in Australien und der Preiserholung in China.

Im Segment Solutions & Products stieg der Umsatz dank der Entwicklung im Bedachungsbereich in Nordamerika um 2 Prozent in lokaler Währung. Auch die Marge im Bedachungsgeschäft erhöhte sich. In Peru wurde ein Anbieter von Spezialbaulösungen erworben. Der Ausblick im Neubau- als auch im Reparatur- und Sanierungsmarkt ist positiv.

Führend im Bereich Nachhaltigkeit

Im ersten Quartal machte der kohlenstoffarme ECOPact-Beton von Holcim 32 Prozent des Umsatzes mit Transportbeton aus, und der kohlenstoffarme ECOPlanet-Zement trug 29 Prozent zum Umsatz mit Zement bei. Dies stellt eine deutliche Steigerung gegenüber den jeweils 26 Prozent Umsatzbeitrag im Vorjahreszeitraum dar. Mit seiner Technologieplattform ECOCycle® beschleunigt Holcim die Kreislaufwirtschaft und steigerte das Recycling von Bau- und Abbruchmaterialien (CDM) um 21 Prozent gegenüber der Vorjahresperiode.

Zur Stärkung seines stark lokal ausgerichteten Geschäftsmodells hat Holcim mit dem Bau eines neuen Standorts in Tilbury in Grossbritannien begonnen, um den wachsenden Londoner Markt mit zirkulären und nachhaltigen Baulösungen zu versorgen. Die Inbetriebnahme ist für das erste Halbjahr 2026 geplant. In Nordamerika hat Holcim mit dem Bau einer neuen Fabrik für die fortschrittlichen Bedachungslösungen von Malarkey begonnen, um vom Standort im Bundesstaat Indiana aus in die Märkte im Mittleren Westen und im Osten der USA zu expandieren. Die Fertigstellung wird bis zum zweiten Halbjahr 2026 erwartet.

Im Laufe des Quartals wurde Holcim vom CDP zum vierten Mal als weltweit führendes Unternehmen im Bereich Klimaschutz mit einem Platz auf der «A-Liste» ausgezeichnet. Mit der Veröffentlichung des vierten jährlichen Klimaberichts gibt Holcim seinen Aktionärinnen und Aktionären weiterhin die Möglichkeit, sich zu diesem Thema zu äussern.

Die Strategie «NextGen Growth 2030» von Holcim

Bei einem Investorentag am 28. März 2025 in Zürich stellte Holcim mit «NextGen Growth 2030» die Strategie für seine Struktur nach dem Spin-off vor. Auf der Grundlage von «NextGen Growth 2030» wird Holcim seine führende Position im Bereich Nachhaltigkeit nutzen, um in Europa, Australien und Nordafrika profitables Wachstum zu erzielen. In Lateinamerika wird Holcim das Wachstum beschleunigen, um von starken Fundamentaldaten und Industrialisierungstrends zu profitieren.

Die Strategie beinhaltet die folgenden vier strategischen Wachstumstreiber: gezielte Investitionen in attraktiven Märkten, Nachhaltigkeit als Treiber für profitables Wachstum, Ausbau des wertschöpfungsstarken Bereichs Building Solutions sowie Leistungskultur und Wertschöpfung. Als führender Partner für nachhaltiges Bauen wird Holcim nach dem Spin-off bestens aufgestellt sein, um von den starken, die Baubranche prägenden Megatrends zu profitieren und so das profitable Wachstum anzukurbeln und den Mehrwert für die Aktionäre zu steigern.

Strategie von Amrize vorgestellt, Spin-off auf Kurs

Wie bereits bekannt gegeben, hat Amrize am 28. Februar 2025 den Entwurf der «Form 10»-Registrierungserklärung bei der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC eingereicht. Am 25. März 2025 hielt Amrize seinen ersten Investorentag in New York ab und stellte dort seine Geschäftstätigkeit, seine Wachstumsstrategie, seine Prioritäten für die Kapitalallokation und seine mittelfristigen Finanzziele vor. Jüngst hat Amrize ausserdem erfolgreich eine Anleiheemission im Wert von 3,4 Milliarden US-Dollar abgeschlossen, die auf starke Nachfrage bei Investoren stiess.

Aufbauend auf seiner nachweislichen Erfolgsbilanz in Bezug auf profitables Wachstum und Finanzkraft basiert der Investment Case von Amrize auf fünf strategischen Treibern: dem 100-prozentigen Fokus auf den nordamerikanischen Markt, der beispiellosen Präsenz und den einzigartigen Ressourcen des Unternehmens, seiner Wertschöpfungs-Erfolgsbilanz, der Einleitung der nächsten Wachstumsphase sowie der Steigerung des Shareholder Value.

Am 14. Mai 2025 stimmen die Aktionärinnen und Aktionäre über die Genehmigung der Sonderausschüttung in Form einer Sachdividende von einer (1) Amrize-Aktie für jede Holcim-Aktie ab. Vorbehaltlich der Zustimmung der Aktionärinnen und Aktionäre und der Erfüllung oder Aufhebung der aufschiebenden Bedingungen wird Holcim den Spin-off von Amrize vollziehen. Die Kotierung von Amrize an der NYSE und der SIX Swiss Exchange wird für Juni 2025 erwartet.

Weitere Informationen über den Spin-off sind unter holcim.com/agm und holcim.com/amrize verfügbar.

Prognose für das Geschäftsjahr 2025 bestätigt

Holcim ist mit seinem bewährten und widerstandfähigen und stark lokal orientierten Geschäftsmodell gut positioniert, um die aktuelle wirtschaftliche Unsicherheit zu steuern und bestätigt seine Prognose für das Geschäftsjahr 2025 wie folgt:

Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Bereich in lokaler Währung

Überproportionaler Anstieg des Recurring EBIT

Weitere Verbesserung der Recurring EBIT-Marge

Free Cashflow von über CHF 3,5 Milliarden

Weiterhin zweistelliges Wachstum bei recycelten Bau- und Abbruchmaterialien

Leistungsausweis nach Segmenten