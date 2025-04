EQS-Adhoc: MTU Aero Engines AG: Wesentliche Kennzahlen der MTU Aero Engines AG im ersten Quartal 2025 weichen von den Markterwartungen ab – Ergebnisprognose 2025 bestätigt

EQS-Ad-hoc: MTU Aero Engines AG / Schlagwort(e): Prognose/Prognoseänderung

Wesentliche Kennzahlen der MTU Aero Engines AG im ersten Quartal 2025 weichen von den Markterwartungen ab – Ergebnisprognose 2025 bestätigt

München, 28. April 2025 | München, 28. April 2025 | Die MTU Aero Engines AG hat im ersten Quartal 2025 Ergebniswerte und einen Free Cashflow erwirtschaftet, die über den Markterwartungen liegen. An der Prognose für das Gesamtjahr für diese Kennzahlen hält das Unternehmen fest, vorbehaltlich vorläufig bewerteter direkter Auswirkungen der weltweiten Zollsituation auf das Unternehmen. Die jüngste Entwicklung des US-Dollar-Kurses veranlasst die MTU zu einer Anpassung der Umsatzprognose in Euro für das Geschäftsjahr 2025.

Auf der Basis vorläufiger Zahlen für das erste Quartal erreichte der bereinigte Umsatz 2,092 Mrd. €. Davon entfielen vor Konsolidierungseffekten 620 Mio. € auf das OEM-Segment und 1,521 Mrd. € auf das MRO-Segment.

Das bereinigte Ergebnis erreichte 300 Mio. €, was einer bereinigten EBIT-Marge von 14,3 % entspricht. Vor Konsolidierungseffekten erzielte die MTU im OEM-Segment ein bereinigtes Ergebnis von 176 Mio. €, in der zivilen Instandhaltung von 125 Mio. €. Der Free Cash Flow lag bei 150 Mio. €.

Auf Basis dieser Geschäftszahlen bestätigt die MTU Aero Engines AG ihre Prognose für das Geschäftsjahr 2025 für das bereinigte EBIT, den bereinigten Gewinn nach Steuern sowie den Free Cashflow. Der bereinigte Umsatz wird auf US-Dollar-Basis unverändert erwartet, in Anbetracht der jüngsten Wechselkursentwicklung jedoch in Euro angepasst: Die MTU erwartet einen bereinigten Umsatz 2025 zwischen 8,3 und 8,5 Milliarden Euro. Bislang war das Unternehmen von 8,7 bis 8,9 Milliarden Euro ausgegangen. Die aktualisierte Prognose der MTU basiert auf einem Dollarkurs von 1,10 US-$/€. Bisher hatte das Unternehmen einen Kurs von 1,05 US-$/€ zugrunde gelegt.

Im Zusammenhang mit ihrer Prognose hat die MTU die hoch volatile weltweite Zollsituation jüngst bewertet. Auf Basis des aktuellen Kenntnisstandes geht das Unternehmen davon aus, dass im Geschäftsjahr 2025 ohne abmildernde Maßnahmen eine direkte Belastung im mittleren bis hohen zweistelligen Millionen-Euro-Bereich entstehen könnte. Die MTU prüft derzeit Maßnahmen mit dem Ziel, diese potenziellen Belastungen zu reduzieren. Diese direkten sowie mögliche indirekte Auswirkungen sind bislang nicht Bestandteil der Prognose.

Details zu den Geschäftszahlen der MTU Aero Engines AG im ersten Quartal 2025 werden bei Vorlage der Quartalsmitteilung am 6. Mai 2025 veröffentlicht.

Die MTU Aero Engines AG ist ein weltweit anerkannter Experte für zivile und militärische Luftfahrtantriebe. Die Hightech-Kompetenz der MTU reicht von der Entwicklung und Fertigung hochwertiger Triebwerkskomponenten über die Endmontage kompletter Triebwerke bis zur Instandhaltung von Luftfahrtantrieben und stationären Gasturbinen. Damit erzielte das DAX-Unternehmen im Geschäftsjahr 2024 einen Umsatz in Höhe von 7,5 Milliarden Euro. In jedem dritten Verkehrsflugzeug weltweit sorgt MTU-Technologie zuverlässig für Schub. Jedes Jahr hält die MTU rund 1.500 Triebwerke und Industriegasturbinen instand. An 19 Standorten auf fünf Kontinenten leisten mehr als 12.000 Mitarbeiter:innen aus über 80 Nationen einen Beitrag zu einer sicheren weltweiten Mobilität. Gemeinsam mit anderen europäischen Triebwerksherstellern sichert und unterstützt die MTU seit Jahrzehnten die Einsatzbereitschaft von Luftstreitkräften. Um vom anhaltenden Wachstum der Luftfahrtbranche in den kommenden Jahren zu profitieren, investiert das Unternehmen in Deutschland und weltweit in seine Kompetenzen, seine industriellen Kapazitäten sowie in zivile und militärische Antriebskonzepte der Zukunft. Mit der Leidenschaft und Innovationskraft ihrer Mitarbeiter:innen prägt die MTU die moderne Luftfahrt – heute, morgen und in den kommenden Jahrzehnten.

Diese Ad-hoc-Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Auffassungen, Erwartungen und Annahmen der Geschäftsführung der MTU Aero Engines wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsführung zum gegenwärtigen Zeitpunkt zur Verfügung stehen. Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten keine Gewähr für den Eintritt zukünftiger Ergebnisse und Entwicklungen und sind mit Risiken und Unsicherheiten verbunden. Die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse der MTU Aero Engines und Entwicklungen betreffend die MTU Aero Engines können daher aufgrund verschiedener Faktoren wesentlich von den hier geäußerten Erwartungen und Annahmen abweichen. Zu diesen Faktoren gehören insbesondere Veränderungen der allgemeinen wirtschaftlichen Lage und der Wettbewerbssituation, die Zyklizität der Flugzeugindustrie und Risiken in Zusammenhang mit der Beteiligung der MTU Aero Engines an Konsortien für die Entwicklung und den Bau von neuen Triebwerken. Darüber hinaus können die Entwicklungen auf den Finanzmärkten und Wechselkursschwankungen sowie nationale und internationale Gesetzesänderungen, insbesondere in Bezug auf steuerliche Regelungen und Gesetze betreffend die Herstellung und den Einsatz von Triebwerken im Luftverkehr, sowie andere Faktoren einen Einfluss auf die zukünftigen Ergebnisse und Entwicklungen der MTU Aero Engines haben. Terroranschläge und deren Folgen können die Wahrscheinlichkeit und das Ausmaß von Abweichungen erhöhen. Die MTU Aero Engines übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Mitteilung enthaltenen Aussagen zu aktualisieren.

