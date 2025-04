OTS: Check Point Software Technologies Ltd. / Check Point gibt seine ...

Check Point gibt seine Finanzergebnisse für das erste Quartal 2025 bekannt Redwood City, Kalifornien (ots) - Check Point® Software Technologies Ltd. (https://www.checkpoint.com/) (NASDAQ: CHKP), öffnet seine Bücher für das erste Quartal 2025, das am 31. März endete. Finanzergebnisse Q1 2025: - Umsatz: 638 Millionen US-Dollar (562 Millionen Euro), ein Anstieg von sieben Prozent gegenüber dem Vorjahr. - Einnahmen aus Sicherheits-Abonnements: 291 Millionen US-Dollar (256 Millionen Euro), ein Anstieg von zehn Prozent gegenüber dem Vorjahr. - Betriebsergebnis nach GAAP: 196 Millionen US-Dollar (173 Millionen Euro), was 31 Prozent des Gesamtumsatzes entspricht. - Nicht-GAAP Betriebsergebnis: 259 Millionen US-Dollar (228 Millionen Euro), was 41 Prozent des Gesamtumsatzes entspricht. - Gewinn je Aktie nach GAAP: 1,71 US-Dollar (1,51 Euro), ein Anstieg von sieben Prozent gegenüber dem Vorjahr. - Nicht-GAAP Gewinn je Aktie: 2,21 US-Dollar (1,95 Euro), ein Anstieg von neun Prozent gegenüber dem Vorjahr. "Die Ergebnisse des ersten Quartals bilden eine solide Grundlage für das weitere Wachstum im Laufe des Jahres. Die starke Nachfrage unserer Quantum Force Appliances, die durch Update-Zyklen und neue Projekte angekurbelt wurde, führte zu einem zweistelligen Wachstum bei den Produkt- und Lizenzumsätzen im Vergleich zum Vorjahr", so CEO Nadav Zafrir. "Die KI-gesteuerte Infinity-Plattform mit Hybrid-Mesh-Architektur findet weiterhin großen Anklang bei den Kunden und erzielte erneut ein beeindruckendes zweistelliges Wachstum, verglichen zum Vorjahr." Pressekontakt: Kafka Kommunikation GmbH & Co. KG Auf der Eierwiese 1 82031 Grünwald Tel.: 089 74747058-0 mailto:info@kafka-kommunikation.de Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/14890/6021343 OTS: Check Point Software Technologies Ltd.