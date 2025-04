Wichtige Berichtswoche, Roblox, Uber und Nagarro im Fokus

Erneut beginnt der Dax die Handelswoche stabil. Man könnte meinen, die Unsicherheit ist aus dem Markt gewichen. Mitnichten. Nach wie vor basieren sämtliche Bewegungen am Markt auf Vermutungen, Hoffnungen und unzuverlässigen Zusicherungen. Dennoch ist der Dax wieder auf ein Niveau angestiegen, dass ihn in Reichweite des Allzeithoch bringt. Momentan liegt der Kurs weniger als 5 Prozent unter dem Hoch.

Im Fokus bei den Anlegern stehen heute Aktien von Nagarro. Der Kurs ist gehörig unter Druck und erhöht damit das Momentum im Abwärtstrend. Der Grund sind negative Nachrichten, die sogar zu einem Ausschluss aus dem SDax führen können.Der Firmenlenker von Uber, Dara Khosrowshahi, hat inzwischen auf die FDC Klage reagiert und sein Vertrauen in das Unternehmen und die Geschäftspraktiken untermauert.

Dabei hat er noch einige andere interessante Fakten zu Uber erwähnt. Mehr dazu in der heutigen Sendung. Roblox meldet am 01. Mai die Zahlen zum ersten Quartal. Das könnte spannend werden und die Investoren positionieren sich bereits für den Bericht. Was hier zu erwarten ist, dazu heute ebenfalls mehr in Mahlzeit.

