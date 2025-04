Trading-Chance DAX: Short-Chance mit Potenzial bis ...

Werbung

Am 4.April hatten wir an dieser Stelle eines der treffsichersten und lukrativsten Setups im DAX als Trading-Chance vorgestellt: unsere XL-Counter Logik. Dabei wird unter bestimmten Bedingungen nach starken Trendwochen antizyklisch gehandelt. Damals hatten wir für den FDAX 22.600 Punkte als Ziel für die zu erwartende Erholung genannt, da dies sich aus der Strategie ergab. Das Ziel wurde erreicht. Nun ergibt sich eine weitere Trading-Chance im DAX (FDAX)…

An der Börse zählen fundamentale Faktoren. Darauf basiert das Gros unserer Strategien. Sie sind statistisch basiert, haben aber genau wegen fundamentalen Basis-Effekten die Regelmäßigkeiten und Signifikanzen, die wir mit unseren klar regelbasierten Strategien systematisch ausnutzen. Was zu den fundamentalen Faktoren noch hinzukommt, sind massenpsychologische Phänomene. Vermeintliche Risiken werden naturgemäß schnell diskontiert. Dabei kommt es immer wieder auch zu Übertreibungen. Diesen sich immer wieder wiederholenden Prozess nutzen wir mit unserer XL-Counter Logik im DAX bzw. FDAX (DAX-Future). Als US-Präsident Trump seine Zolltafel präsentierte, rauschten die Kurse mit enormer Dynamik gen Süden. „Alle“ wollten gefühlt gleichzeitig durch die Tür. In solchen Situationen werden meist auch im Markt liegende Stopps ausgelöst, nicht nur von privaten, sondern auch von institutionellen Adressen. Ist ein solcher Kursrutsch erfolgt, kommt es dann fast immer zu einem kompletten Konter. Wir nennen die Strategie „XL-Counter“, weil sie nach riesigen Wochenkerzen Countertrend handelt.

Rückblick

Als Ende März eine brutal große Abverkaufs-Kerze im Wochenchart ausgebildet worden war, aktivierte unsere Strategie einen Long-Trade mit dem Ziel, die Eröffnung der XL-Kerze bei 22.600 Zählern (im FDAX) wieder anzulaufen. Unsere Strategie hat dabei immer einen fixen Stop-Loss im Markt und ein klar definiertes Zeitfenster von x Wochen. Wurde das Ziel bis dahin nicht erreicht, so muss die Position geschlossen werden.

Abwärtsziel 20.908 Punkte?

Eine Strategie, die ebenfalls nach großen Trendkerzen arbeitet, generiert nun das nächste Signal. Diesmal für die kurze Seite (Short). Die Basislogik ist, dass die Eröffnungen von starken Impulskerzen im Falle eines Rücklaufs an den Eröffnungskurs sehr häufig Ausgangspunkt einer zweiten Welle in Impulsrichtung sind. Im konkreten Fall war die Abverkaufs-Woche Ende März bei 22.600 Zählern gestartet. Was häufig passiert ist, dass wenn der Kurs an der Eröffnung wieder dreht, es eine Welle gibt, die den gesamten Kerzenkörper noch einmal hinunter fährt. Das bedeutet: der Kurs geht dann von der Eröffnung (22.600) bis zum Schlusskurs der XL-Kerze hinunter. Im konkreten Fall würde das 20.908 Punkte als potenzielles Ziel bedeuten.

Quelle: www.tradingview.com

Hier haben wir noch ein Beispiel aus der Vergangenheit, bei dem man beide Setups sehen kann. Es trat zunächst die XL-Kerze auf (siehe Markierung), dann folgte der XL-Counter-Trade bis zur Eröffnung der Impulskerze. Und ausgehend von der besagten Eröffnung glitt der Kurs erneut bis an und gar unter den Schlusskurs der XL-Kerze ab.

Quelle: www.tradingview.com

Warum der Kurs oftmals an der Eröffnung einer solchen Riesenkerze dreht lässt sich damit erklären, dass es noch Schieflagen gibt, sprich Positionen im Minus waren, die sich dann wieder an ihren vorherigen Wert von vor dem Crash hinauf gearbeitet haben. Auch steigen Nachzügler ein (Short), die einen neuen Trend wähnen.

Massenpsychologisches Setup

Losgelöst von der weltpolitischen und fundamentalen Einschätzung lässt sich dieses Setup, das sich bei uns Huge-Range-Open nennt, aktuell handeln. Das Risiko ist relativ gering, da wir mit einer vergleichsweise engen Absicherung (sinnvoll, sprich strategiekonform) arbeiten können. Es ergibt sich somit eine Short-Chance auf den DAX (FDAX) deren Ziel bezogen auf die FDAX-Notierungen bei 20.908 Punkten liegt.

Unlimited Turbo Short Optionsschein auf den DAX

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie einen Unlimited Turbo Long Optionsschein des Emittenten BNP Paribas ausgewählt. Das Produkt hat Knockout und Basispreis gleichauf bei 22.850,44 Punkten. Bei einem aktuellen Kurs von 22.271 Zählern ergibt sich somit ein Hebel von derzeit 39. Zur Absicherung der Position erscheint ein Stop-Loss bei zirka 0,20 Euro im Produkt sinnvoll. Auch hier haben wir das Produkt so ausgewählt, dass dessen K.O. unweit des benötigten Stop-Losses gelegen ist. So haben wir die maximal mögliche Hebelwirkung und eine so geringe Kapitalbindung, wie möglich. Die WKN lautet PC19D1.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 22.600 und 22.800 Punkte (FDAX)

Unterstützungen: 20.908 und 19.000 Punkte (FDAX)

Unlimited Turbo Short Optionsschein auf den DAX

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

