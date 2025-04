Leclanché SA / Schlagwort(e): Partnerschaft

Beyonder und Leclanché unterzeichnen Absichtserklärung (MoU) zur Prüfung einer Zusammenarbeit bei der Großproduktion in Deutschland



DATUM DER SPERRUNG DER PRESSEMITTEILUNG: 30.04.2025, 07.00



Sandnes, Norwegen & Yverdon-les-Bains, Schweiz, 28.04.2025



Beyonder AS, ein führendes Unternehmen für Batterietechnologie in Norwegen, und Leclanché SA, ein weltweit führender Anbieter von hochwertigen Energiespeicherlösungen, geben die Unterzeichnung einer Absichtserklärung (Memorandum of Understanding, MoU) bekannt, welche die Aufnahme von Verhandlungen über eine Zusammenarbeit bei der Entwicklung von Produktionsprozessen und der Fertigung der BePowered-Zelle von Beyonder an der Betriebsstätte von Leclanche in Deutschland ermöglicht.



Diese Absichtserklärung skizziert eine strategische Partnerschaft, bei der Leclanché darauf abzielt, Beyonders proprietäre Zellchemie in seiner hochmodernen Anlage in Willstätt, Deutschland, herzustellen. Beide Unternehmen werden die Möglichkeit prüfen, ihre eigenen Technologien für die Entwicklung leistungsstarker, nachhaltiger Energiespeicherlösungen zu nutzen. Dies beinhaltet auch die Evaluierung der Integration der fortschrittlichen Zellchemie von Beyonder in die wasserbasierten Elektrodenbindungsprozesse von Leclanché.



Synergien und Fahrplan zur europäischen Produktion

Die Zusammenarbeit legt den Schwerpunkt auf die Verwendung nachhaltiger Materialien und Prozesse und steht im Einklang mit den weltweiten Bemühungen zur CO₂-Reduktion und zur Förderung sauberer Energie. Die beiden Unternehmen werden Synergien in verschiedenen Bereichen ausloten: Nutzung von Produktionskapazitäten, Kompetenzen-Pool, Produkte – und mögliche weitere noch zu definierenden Bereiche.



Tove Nilsen Ljungquist, CEO von Beyonder AS, erklärt;

„Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit Leclanché, um unsere Batterietechnologie in relevante Märkte zu bringen. Diese potenzielle Partnerschaft ist ein wichtiger Schritt für uns und unterstützt unsere langfristige Strategie: Sie ermöglicht es uns, die Produktionskapazitäten von Leclanché zu nutzen und eine zukünftige Fertigung in Europa zu planen. Besonders im Verteidigungssektor besteht ein klarer Bedarf an einer europäischen Produktion unserer Hochleistungszelle BePowered. Die Zusammenarbeit mit einem der erfahrensten Zellhersteller Europas ermöglicht uns den Austausch von Wissen und Know-how und ebnet den Weg für unser weiteres Wachstum.“



Pierre Blanc, CEO und CTIO von Leclanché SA, fährt fort:

„Leclanché setzt sich für die Förderung von Energiespeichertechnologien ein, die den CO₂-Fußabdruck verringern. Die mögliche Partnerschaft mit Beyonder passt hervorragend zu unserer Mission, nachhaltige und leistungsfähige Energiespeicherlösungen zu entwickeln. Durch die Kombination unserer fortschrittlichen Fertigungsprozesse mit der innovativen Zellchemie von Beyonder wollen wir das Potenzial für die Großserienproduktion hochwertiger Batterien ausloten. Gleichzeitig eröffnet uns diese Zusammenarbeit die Möglichkeit, neue Outsourcing-Partnern zu finden, die Produktionskapazitäten zu optimieren und die wachsende Nachfrage nach nachhaltigen Energiespeicherlösungen zu decken.“



Wettbewerbsvorteil auf dem globalen Energiespeichermarkt

Durch die Integration der Technologien von Beyonder und Leclanché soll die Etablierung einer europäischen Wertschöpfungskette im Batteriebereich beschleunigt werden. Ziel der Partnerschaft ist es, vorhandene Stärken und Vorzüge zu bündeln, mehr Datengrundlagen zu schaffen und sowohl die Produktionseffizienz als auch die Entwicklung neuer Produktangebote voranzutreiben. Diese Zusammenarbeit, sofern sie bestätigt wird, soll es beiden Unternehmen ermöglichen, ihre Marktpräsenz zu erweitern und ihren Wettbewerbsvorteil auf dem globalen Energiespeichermarkt auszubauen.



Durch den Fokus auf nachhaltige, kohlenstoffarme Technologien trägt die mögliche Partnerschaft aktiv zu den globalen Nachhaltigkeitszielen und einer grüneren Zukunft bei.



Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:





Leclanché SA





Beyonder



tove.ljungquist@beyonder.noTove N. Ljungquist, CEO, , +47 41751246



Über Leclanché SA:

Leclanché ist ein weltweit führender Anbieter von kohlenstoffarmen Energiespeicherlösungen auf Basis der Lithium-Ionen-Zellentechnologie. Leclanché wurde 1909 in Yverdon-les-Bains, Schweiz, gegründet. Die Geschichte und das Erbe von Leclanché sind in der Innovation von Batterien und Energiespeichern verwurzelt. Die Schweizer Kultur der Präzision und Qualität sowie die Produktionsstätten in Deutschland machen Leclanché zum bevorzugten Partner für Unternehmen, die nach der besten Batterieleistung suchen und Pionierarbeit leisten, um die Art und Weise, wie Energie weltweit erzeugt, verteilt und verbraucht wird, positiv zu verändern. Leclanché ist in drei Geschäftsbereiche gegliedert: Energiespeicherlösungen, E-Mobility-Lösungen und Spezialbatteriesysteme. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 350 Mitarbeiter und verfügt über Vertretungen in acht Ländern auf der ganzen Welt. Leclanché ist an der Schweizer Börse notiert (SIX: LECN). SIX Swiss Exchange: Tickersymbol LECN | ISIN CH 011 030 311 9

Für weitere Informationen: https://www.leclanche.com/



Über Beyonder

Beyonder ist ein führendes Unternehmen im Bereich Batterietechnologie, das 2016 gegründet wurde. Das Unternehmen hat auf Basis seiner firmeneigenen Rezeptur ein eigenes Produkt namens BePowered entwickelt, qualifiziert und zertifiziert. Die BePowered-Produkte tragen durch ihre kostengünstigen, umweltfreundlichen und energieeffizienten Eigenschaften zur grünen Wende bei, und Beyonder hat sich eine jährliche externe Produktionskapazität von bis zu 5 GWh für das qualifizierte Produkt gesichert.

Der Hauptsitz von Beyonder befindet sich in Sandnes, Norwegen, wo das Unternehmen eine vielfältige Belegschaft mit Mitarbeitern aus verschiedenen Ländern und Fachgebieten beschäftigt. Neben der Entwicklung innovativer Hochleistungsbatteriezellen ist das Unternehmen stolz auf sein Engagement für Nachhaltigkeit entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Beyonder konzentriert sich bei der Zellkonstruktion auf nachhaltige Materialien mit dem Ziel, die Nutzung von Elektrizität in der Industrie zu beschleunigen, indem es moderne und nachhaltige Hochleistungs-Energiespeichersysteme für den Energiebedarf der Zukunft anbietet.

Für weitere Informationen: https://www.beyonder.no/



