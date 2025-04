EQS-News: FRIEDRICH VORWERK steigert Umsatz im ersten Quartal um 73 % auf 133 Mio. € und verbessert EBITDA-Marge um 5 Prozentpunkte auf 13,7 %

EQS-News: Friedrich Vorwerk Group SE / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung

FRIEDRICH VORWERK steigert Umsatz im ersten Quartal um 73 % auf 133 Mio. € und verbessert EBITDA-Marge um 5 Prozentpunkte auf 13,7 %



30.04.2025 / 07:29 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





FRIEDRICH VORWERK steigert Umsatz im ersten Quartal um 73 % auf 133 Mio. € und verbessert EBITDA-Marge um 5 Prozentpunkte auf 13,7 %

Tostedt, 30. April 2025 - Die FRIEDRICH VORWERK Group SE (ISIN DE000A255F11), ein führender Anbieter von Lösungen im Bereich der Energieinfrastruktur für Gas-, Strom- und Wasserstoffanwendungen, hat im ersten Quartal 2025 erneut eine signifikante Umsatz- und Ergebnissteigerung erzielt. Getrieben durch die hervorragende Auftragslage und günstige Wetterbedingungen konnte der Umsatz im Vorjahresvergleich um 73,4 % auf 133,0 Mio. € gesteigert werden (Q1/24: 76,7 Mio. €). Aufgrund der hohen Auslastung und des qualitativ hochwertigen Auftragsbestands stieg auch die Profitabilität deutlich an. Das EBITDA erhöhte sich um 168,9 % auf 18,2 Mio. €, was einer Marge von 13,7 % und einer Margensteigerung von rund 5 Prozentpunkten entspricht (Q1/24: 6,8 Mio. € bzw. 8,8 %). Das EBIT betrug 12,8 Mio. € und überstieg den Vorjahreswert damit um mehr als ein Sechsfaches (Q1/24: 1,9 Mio. €). Aufgrund des starken Wachstums zum Jahresstart zeichnet sich bereits jetzt ab, dass die Umsatzprognose von 540-570 Mio. € am oberen Ende erreicht wird. Die EBITDA-Marge wird weiterhin bei 16-17 % erwartet.

Auch die Auftragslage entwickelte sich im ersten Quartal positiv. Der Auftragseingang liegt mit 81,6 Mio. € zwar unter dem Vorjahreswert von 121,3 Mio. €, der Vorstand rechnet jedoch bereits ab dem zweiten Quartal mit weiteren Auftragseingängen in den Segmenten Natural Gas, Clean Hydrogen und Electricity in einer signifikanten Größenordnung. So sollen unter anderem zeitnah weitere Abschnitte der Süddeutschen Erdgasleitung (SEL), der Stromautobahn SuedLink sowie weitere Pipelinegroßprojekte vergeben werden. Der Auftragsbestand verbleibt mit 1,1 Mrd. € zum 31.03.2025 weiterhin auf sehr hohem Niveau (31. Dezember 2024: 1,2 Mrd. €).

Zum 31. März 2025 verfügt FRIEDRICH VORWERK über einen Liquiditätsbestand (inklusive Wertpapiere) von 112,0 Mio. € (31. Dezember 2024: 176,6 Mio. €). Abzüglich der Finanzschulden in Höhe von 21,0 Mio. € (31. Dezember 2024: 22,4 Mio. €) ergibt sich zum Bilanzstichtag ein Nettofinanzmittelbestand von 91,0 Mio. € (31. Dezember 2024: 154,3 Mio. €). Dieser liegt rund 75 Mio. € höher als zum Ende des ersten Quartals 2024 und bietet somit eine sehr gute Ausgangslage für weitere anorganische Wachstumsschritte.

Die vollständige Quartalsmitteilung ist unter www.friedrich-vorwerk-group.de verfügbar.

Kontaktdaten

FRIEDRICH VORWERK Group SE

Harburger Straße 19

21255 Tostedt

Tel +49 4182 - 29470

ir@friedrich-vorwerk.de

www.friedrich-vorwerk-group.de

Vorstand

Torben Kleinfeldt (CEO)

Tim Hameister

Vorsitzender des Aufsichtsrats

Dr. Christof Nesemeier

Registergericht

Amtsgericht Tostedt, HRB 208170

30.04.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



2127230 30.04.2025 CET/CEST