Buffett-Holding Berkshire vermeldet sinkende Gewinne - und weiter wachsende Cash-Vorräte

Berkshire Hathaway, die Holding von Starinvestor Warren Buffett, hat am Samstag Zahlen für das erste Quartal vorgelegt. Während der Umsatz der Geschäfte - darunter Versicherungen, Schienenlogistik, Versorgung - mit 89,7 Milliarden Dollar ungefähr auf dem Niveau des Vorjahres blieb, vermeldete Berkshire deutliche Einbußen beim Gewinn.

Operativ verzeichnete Berkshire Profite von 9,6 Milliarden Dollar für das Auftaktquartal, nach 11,2 Milliarden Dollar im Vorjahresquartal. Je Aktie der B-Klasse betrug der Gewinn 4,47 Dollar, nach 5,20 Dollar im Vorjahr. Analysten hatten mit operativen Gewinnen von 4,89 Dollar je B-Aktie gerechnet.

Die A-Aktie von Berkshire Hathaway ist mit einem Preis von 809.350 Dollar die rein nominal teuerste Aktie der Welt. Zugänglicher für Anleger ist die Aktie der B-Klasse, auch als "Baby Berkshire" bekannt, kostet nur 541 Dollar. Auf Jahressicht verteuerte sich die B-Aktie bereits um über 19 Prozent. Der S&P 500 verlor im gleichen Zeitraum 3,3 Prozent.

Cash-Bestände wachsen weiter an

Der Konzern teilte bei der Zahlenvorlage mit, dass die Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump ein "unsicheres Umfeld" für die Holding schaffe. Zurzeit lasse sich nicht vorhersagen, wie drastisch die Effekte der Zölle sein können: "Wir sind derzeit nicht in der Lage, den Einfluss auf unser Geschäft verlässlich einzuschätzen, sei es über Veränderungen in Produktkosten, Lieferkettenkosten und -effizienzen, oder über die Nachfrage der Kunden für unsere Dienstleistungen und Produkte."

Buffett findet derzeit offenbar auch weiterhin keine lohnenden Investments. Denn Berkshires Cash-Bestände wuchsen weiter an. Bargeld- und Bargeldäquivalente sowie Investments in kurzlaufende US-Bonds (sogenannte T-Bills) summierten sich Ende März auf 347 Milliarden US-Dollar. Im Vorquartal waren es noch 334 Milliarden Dollar. Die Beteiligungen wiederum sanken von 271 auf 263 Milliarden Dollar. Laut "CNBC" hat Berkshire nun das zehnte Quartal in Folge netto Aktien verkauft.