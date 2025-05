Friedrich Vorwerk bleiben dran am Rekord

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der Mitteilung eines Großauftrags haben die Anleger von Friedrich Vorwerk am Montag den jüngsten Rekord der Aktie im Auge behalten. Mit einem Anstieg um vier Prozent auf 63,20 Euro hielten die Papiere Kontakt zu den 63,80 Euro, die am Freitag eine Bestmarke bedeutet hatten. Als Treiber fungierte am Montag ein Großauftrag für einen weiteren Abschnitt der Süddeutschen Erdgasleitung (SEL).

Der Spezialist für Energie-Infrastrukturanlagen informierte am Morgen darüber, dass die Arbeiten am dritten Leitungsabschnitt im Sommer 2025 aufgenommen werden sollen. Der nun beauftragte Projektteil hat laut Mitteilung einen Wert im unteren dreistelligen Millionenbereich. Inklusive zwei bereits beauftragter Abschnitte bewege sich das Projektvolumen mittlerweile im deutlich mittleren dreistelligen Millionenbereich, hieß es weiter. Gleichberechtigt in der Projekt-Arbeitsgemeinschaft ist laut Mitteilung die österreichische Habau Group./tih/mis