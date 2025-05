Dax-Rückblick:

Was vor einem Monat komplett undenkbar schien, scheint nun für diese Woche wieder greifbar: Das bisherige Allzeithoch im Dax um 23.480 Punkte ist nur noch gut 300 Punkte entfernt.

Nach dem starken Wochenausklang vom vergangenen Freitag zeigt der Index auch zu Wochenbeginn keinerlei Schwäche und legt weiter leicht zu.

Dax-Ausblick:

Oberhalb der nun als Unterstützung fungierenden Zone um 22.800 Punkte ist der Weg des geringsten Widerstands tatsächlich weiter aufwärts in Richtung des bisherigen Allzeithochs um 23.480 Punkte.

Erst ein Stundenschlusskurs unterhalb von 22.800 Punkten bringt die Verkäufer wieder zurück ins Spiel. Aus charttechnischer Sicht heißt es bis dahin (kurzfristig) vorerst weiter "the trend is your friend".