EQS-News: Geschäftsjahr 2024 profitabel und erfolgreich abgeschlossen

EQS-News: SEVEN PRINCIPLES AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Jahresbericht

Geschäftsjahr 2024 profitabel und erfolgreich abgeschlossen



05.05.2025 / 10:40 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Geschäftsjahr 2024 profitabel und erfolgreich abgeschlossen

Köln, 5. Mai 2025. Die SEVEN PRINCIPLES AG (7P) konnte das Geschäftsjahr 2024 erneut profitabel und erfolgreich abschließen.

Bei einem Konzernumsatz von rd. 66,2 Mio. EUR (2023: 71,0 Mio. EUR) erzielte das Unternehmen ein EBITDA von rd. 2,3 Mio. EUR (2023: 1,8 Mio. EUR), ein EBIT von ca. 1,6 Mio. EUR (2023: 1,0 Mio. EUR) sowie ein Konzernergebnis von ca. 1,4 Mio. EUR (2023: 1,2 Mio. EUR). Weiterhin konnte das Unternehmen im Laufe des Geschäftsjahres die Finanzverschuldung vollständig zurückführen. Die im September 2024 angehobene Jahresprognose wurde erreicht.

In Deutschland war das Geschäftsjahr 2024 das zweite rezessive Jahr in Folge und zeigte die entsprechenden Auswirkungen auf IT-Budget-Entwicklung und Investitions-bereitschaft in unserem Kundenstamm. Gesamtwirtschaftlich wird auch für 2025 bestenfalls mit einer Stagnation gerechnet – insofern bleibt auch unser Ausblick auf die Investitionsbereitschaft im Kundenstamm weiterhin konservativ. Vor diesem Hintergrund wird das Unternehmen seine im Laufe des Jahres begonnene Trans-formation fortsetzen und rechnet auch vor dem Hintergrund einer deutlich weiter verbesserten Bilanzqualität mit einem erneut profitablen und erfolgreichen Geschäfts-jahr 2025.

Der Jahresabschluss 2024 steht auf der Website www.7p-group.com unter Investor Relations im Bereich Finanzreports zum Download bereit.

Über die SEVEN PRINCIPLES Gruppe

Enabling Your Digital Business: Die SEVEN PRINCIPLES Gruppe ist ein Anbieter innovativer IT-Dienstleistungen rund um die Digitalisierung von Geschäftsmodellen und -prozessen. Das Leistungsspektrum umfasst die gesamte IT-Wertschöpfungskette von der Prozess- und Architekturberatung über Softwareent-wicklung und Systemintegration bis hin zu Managed Services. Das in Köln ansässige Unternehmen wurde 1998 gegründet und ist heute ein Konzern mit rund 360 Mitarbeitenden und zehn Standorten in Deutschland und Europa.

Pressekontakt:

SEVEN PRINCIPLES AG

Helgrid Jenne

Telefon: 0221-92007-0

ir@7p-group.com

Disclaimer

Wichtiger Hinweis: Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Diese Mitteilung stellt keinen Wertpapierprospekt dar. Diese Mitteilung und darin enthaltenen Informationen sind nicht zur direkten oder indirekten Weitergabe in bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan bestimmt.

05.05.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



2129980 05.05.2025 CET/CEST