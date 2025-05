Trading-Chance T-Bond: Saisonal starke Phase

Werbung

„Sell in May and go away“ lautet eine der bekanntesten Börsenweisheiten. Auch, wenn sie nicht mehr so ganz stimmt, so sehen wir dennoch regelmäßig ab Mai verstärkte Kapitalströme in defensivere Assets, wie Gold und auch in Anleihen. Die heutige Trading-Chance bezieht sich daher auch auf einen Anleihenmarkt: den T-Bond!

Quelle: onvista

Was ist der T-Bond? Als T-Bond werden die US-Staatsanleihen mit 30-jähriger Laufzeit bezeichnet. Anleihen sind quasi wie Kredite, die sich in dem Fall der Staat leiht und dem Anleger im Gegenzug Zinsen (die Anleiherenditen) zahlt. Fallende Anleihen-Zinsen gehen einher mit steigenden Anleihen-Kursen und umgekehrt. Wenn eine Anleihe teurer wird, ist die Rendite geringer, weil der Anleger für den Ertrag weniger zahlt. Starke saisonale Phase bis Anfang September Ab Mai wird der Verlauf in den Aktienindizes zwar nicht zwingend negativ, wie es die oben zitierte Börsenweisheit suggeriert, doch der Verlauf ist diffuser und die Anfälligkeit für Korrekturen steigt ab Mai deutlich. Anleger schichten dann regelmäßig in defensivere Assets um. Dazu zählt einmal der Goldpreis, der als sicherer Hafen fungiert und speziell ab Juli eine sehr positive Saisonalität aufweist. Und auch Anleihen werden für die warme Jahreszeit gesucht. Der saisonale Chart (siehe unten) illustriert diese Stärke der 30-jährigen US-Staatsanleihen zwischen Mai und Anfang September. Es ergeben sich für diesen vier Monate langen Zeitraum gleich mehrere Einstiegs-Chancen, durch die man einen besseren Durchschnittspreis erhält. Die erste Tranche kann aktuell eröffnet werden. Ende der vorletzten Juni-Woche bietet sich ein Zukauf bzw. eine weitere Tranche an. Komplettiert werden kann die Position dann Ende Juli. Der August ist hierbei der Monat mit den durchschnittlich größten Zugewinnen. Das muss freilich nicht in jedem Jahr so laufen, aber mit den multiplen Einstiegen ist man weniger auf einen akkuraten Verlauf angewiesen. Quelle: www.market-bulls.com Fazit: Die Saisonalität zeigt ein viermonatiges Zeitfenster im Anleihenmarkt für die Long-Seite an. Alljährlich nutzen wir diese starke Saisonalität mit gleich mehreren Trades, die in mindestens drei Tranchen eröffnet werden. Eine erste Position kann aktuell eingegangen werden. Dazu haben wir ein passendes Hebelzertifikat ausgesucht, welches moderat gehebelt ist. Unlimited Turbo Long Optionsschein auf den T-Bond Für die heutige Trading-Chance haben wir einen Unlimited Turbo Long Optionsschein des Emittenten BNP Paribas für Sie ausgesucht. Das Produkt hat eine unbegrenzte Laufzeit. K.O. und Basispreis liegen gleichauf bei 95,917. Bei einem aktuellen Kurs von 114 ergibt sich ein Hebel von 6. Wir haben das Produkt auch heute so ausgewählt, dass dessen K.O. minimal weiter entfernt liegt, als der für den Trade benötigte Stop-Loss. Im Produkt macht ein Stop-Loss bei 0,20 Euro Sinn. Die WKN lautet PE4PJ9. Wichtige Chartmarken Widerstände: 117 und 122 Unterstützungen: 112-113 Unlimited Turbo Long Optionsschein auf den T-Bond Zum Produkt Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist: Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung. Zur Trading-Chance Watchlist Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung. Zertifikat über onvista handeln Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.

