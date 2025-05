DAX® - Börsenlauf hält an: Allzeithoch im Blick

Ohne jede Unterbrechung strebt der DAX® derzeit wieder Richtung Norden. Selbst die runde 23.000er-Marke konnte das Aktienbarometer nicht stoppen. Per Saldo summiert sich das Kursplus seit dem zyklischen Tief vom 7. April bei 18.490 Punkte auf fast 5.000 Punkte. Dank der gestrigen Zugewinne rücken selbst die historischen Hochstände bei 23.476 Punkten immer mehr in Schlagdistanz. Hier verläuft aktuell auch das obere Bollinger Band (akt. bei 23.478 Punkten). Doch dieses Level muss keineswegs das Ende der Fahnenstange markieren, denn seit Ende vergangener Woche kann der Kurseinbruch von Anfang April sowie die anschließende Erholung als klassische „V-Formation“ interpretiert werden (siehe Chart). Abgeleitet aus der Tiefe des zwischenzeitlichen Einschnittes ergibt sich perspektivisch sogar ein Kursziel im Bereich von 26.500 Punkten. Trotz aller Euphorie und trotz des konstruktiven Chartverlaufs liefert die aktuelle Kursentwicklung auch eine wichtige Orientierungshilfe in Sachen „Risikobegrenzung“. So dient das jüngste Aufwärtsgap (22.765 zu 22.607 Punkte) als eine erste markante Unterstützung. Von strategischer Tragweite ist die Kombination aus der 50-Tages-Linie (akt. bei 22.224 Punkten) und den Tiefpunkten bei gut 22.200 Punkten.

DAX® (Daily)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: LSEG, tradesignal²

