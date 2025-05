Dax-Rückblick:

Der Dax konnte gestern erneut recht deutlich zulegen und schloss den neunten (!) Handelstag in Folge höher als am jeweiligen Vortag. Das Allzeithoch schien heute Morgen ganz locker erreichbar. Doch es kam anders.

Nach einem neuen Monatshoch im Bereich um 23.400 Punkte direkt zum Handelsstart kam der Index gleich nach Handelsbeginn unter Verkaufsdruck. Dieser Verkaufsdruck weitete sich nach der gescheiterten Kanzlerwahl von Friedrich Merz im Bundestag am Vormittag weiter aus, der Index liegt mittlerweile gut 500 Punkte unterhalb des Tageshochs.

Dax-Ausblick:

Der Dax startete den Handel heute Morgen in einer überkauften Marktsituation. Nach einem Zugewinn von sagenhaften 4.900 (!) Punkten - ausgehend vom Vormonatstief am 7. April - hatten sämtliche Verkäufer in den vergangenen Tagen das Handtuch geworfen. Die Käufer durften sich - bis heute Vormittag - quasi ungestört austoben.

Egal wie groß der heutige Tagesverlust ausfallen wird - er wird keine Übertreibung darstellen. Die Übertreibung erfolgte in den vergangenen vier Wochen nach oben.

Nach der Bewegung heute Vormittag sollte man neue Allzeithochs zunächst abhaken. Die nächsten Kursziele liegen eher im Bereich 22.500 Punkte, danach potenziell der Bereich um 21.250 Punkte. Die Zeit der Käufer ist erst einmal abgelaufen.