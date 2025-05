EQS-News: WashTec AG: Umsatzwachstum von 7,9 %, EBIT leicht unter Vorjahr und deutlicher Anstieg beim Free Cashflow

EQS-News: WashTec AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis

WashTec AG: Umsatzwachstum von 7,9 %, EBIT leicht unter Vorjahr und deutlicher Anstieg beim Free Cashflow



06.05.2025 / 07:00 CET/CEST

Umsatz Mio. € 108,8 | Vorjahr: Mio. € 100,8

EBIT Mio. € 4,9 | Vorjahr: Mio. € 5,1; EBIT-Marge 4,5 % | Vorjahr: 5,1 %

Free Cashflow Mio. € 16,5 | Vorjahr: Mio. € 9,3

Prognose für das Geschäftsjahr 2025 bestätigt

Augsburg, 6. Mai 2025 – Die WashTec Gruppe erzielte in den ersten drei Monaten einen

Umsatz

von Mio. € 108,8 und lag damit um 7,9 % über dem Vorjahr (Mio. € 100,8). Diese Entwicklung resultierte im Wesentlichen aus der Umsatzsteigerung bei allen Business Lines im Segment »Europa und sonstige«, während die Umsatzerlöse im Segment »Nordamerika« aufgrund geringerer Equipment-Absatzzahlen vor allem bei Großkunden unter dem Vorjahr lagen.

Das

EBIT

lag in den ersten drei Monaten mit Mio. € 4,9 leicht unter dem Vorjahr (Mio. € 5,1). Die EBIT-Marge betrug 4,5 % (Vorjahr: 5,1 %). Der Umsatzrückgang in Nordamerika hat auch die EBIT-Entwicklung in diesem Segment und in der Gesamtgruppe negativ beeinflusst.

Der

Free Cashflow

lag nach den ersten drei Monaten im Wesentlichen durch die positive Entwicklung beim Net Operating Working Capital mit Mio. € 16,5 deutlich über dem Vorjahr (Mio. € 9,3).

Der

Equipment-Auftragseingang

lag im ersten Quartal deutlich über dem Vorjahresquartal. Diese positive Entwicklung betraf alle Segmente und alle Kundengruppen. Bedingt durch den höheren Auftragseingang lag auch der

Auftragsbestand

Ende März sowohl im Segment »Europa und sonstige« als auch im Segment »Nordamerika« über dem Niveau des Vorjahres.

Die WashTec Gruppe bestätigt die

Prognose

für das Geschäftsjahr 2025. Diese Prognose basiert auf der Annahme, dass der aktuelle weltweite Handelskonflikt keinen wesentlichen Einfluss auf das Investitionsverhalten im Carwash-Markt haben wird.

„In den letzten Monaten haben wir intensiv an der Neuausrichtung der Unternehmensstrategie vom Anlagenhersteller zum Lösungsanbieter gearbeitet. Im starken Umsatz im ersten Quartal 2025 sowie in der deutlichen Steigerung des Auftragseingangs sehen wir bereits klare Anzeichen, dass wir hier auf dem richtigen Weg sind. In den nächsten Monaten gilt es nunmehr die Fortschritte auch bei der Profitabilität umzusetzen“,

erklärte Michael Drolshagen, Vorstandsvorsitzender der WashTec AG.

Die ausführliche Q1-Mitteilung und weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie auf unserer

Investor Relations Website

.

Über WashTec:

Die WashTec-Gruppe mit Sitz in Augsburg, Deutschland, ist der weltweit führende Anbieter von innovativen Lösungen rund um die Fahrzeugwäsche. Weltweit beschäftigt WashTec rund 1.800 Mitarbeiter und ist mit eigenen Tochtergesellschaften in Europa, Nordamerika sowie in Asien/Pazifik vertreten. Darüber hinaus ist WashTec mit selbstständigen Vertriebspartnern in rund 80 Ländern präsent.

Wesentliche Konzern-Kennzahlen:

Bp: Basispunkt (= 1/100 Prozentpunkt)

1) Grundlage: durchschnittlich 13.382.324 Aktien; verwässert = unverwässert

2) Forderungen aus L&L (inkl. sonstige Forderungen) + Vorräte – Verbindlichkeiten aus L&L – Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen

Kontakt:

WashTec AG

Argonstraße 7

86153 Augsburg

Mailto: ir@washtec.com

