Trading-Chance Rohöl: Doppelboden und Rallye?

Im Bereich der Energie-Rohstoffe ergibt sich eine spannende Trading-Chance. Hier zeigen gleich mehrere Faktoren eine überdurchschnittlich gute Chance und erhöhtes Potenzial für einen spezifischen Trend. Wir betrachten die Saisonalität und die Intermarkets und leiten daraus eine konkrete Trading-Chance her. Die Rede ist von WTI Crude Oil (Rohöl), welches zuletzt überraschend stark zurückkam.

Einer der wichtigsten Rohstoffe in unserem Alltag

Rohöl ist einer der wichtigsten Rohstoffe. Trotz der Bemühungen, von fossilen Brennstoffen weg zu kommen, wird das schwarze Gold in nahezu allen Bereichen gebraucht. Im Bau- und Transportwesen, bei der Produktion von Kunststoffen, in der Landwirtschaft, in der Reisebranche und immer noch beim Heizen. Rohöl oder Produkte, die aus Rohöl erzeugt werden, sind omnipräsent. Entsprechend hat dieser Rohstoff eine naturgemäß stark ausgeprägte Saisonalität. Zudem ist er als Haupt-Treiber von Inflation auch intermarket-technisch ausgezeichnet zu analysieren. Beide Faktoren werden uns helfen, eine bessere Vorstellung von der wahrscheinlichen Entwicklung des Rohölpreises zu bekommen

Starke saisonale Phase bis Anfang September

Typischerweise neigt der Rohölpreis ab Mitte Februar zur Stärke bis in den Juli hinein. Fundamental begründet liegt dies in der erhöhten Nachfrage durch die Driving Season und die Bau-Saison. Zudem werden ab März die Lagerbestände nach der Verbrauchsphase im Winter wieder befüllt. Wir kennen diesen großen Zyklus bereits von Erdgas: im Winter ist die Verbrauchsphase, zwischen Frühjahr und Herbst werden die Lager wieder befüllt.

In der Saisonalität spiegelt sich genau das auch wider. Fallende Rohölpreise sehen wir besonders stark ab Mitte Oktober. Steigende Notierungen zwischen Mitte Februar und Mitte/Ende Juli.

Quelle: www.market-bulls.com

Gold/Rohöl Ratio auf zweithöchstem Niveau

Da Rohöl einer der Haupt-Treiber von Inflation ist und Gold als Hedge gegen Inflation gilt, ist es nicht verwunderlich, dass professionelle Trader und große institutionelle Adressen das Verhältnis dieser beiden Märkte stets im Blick haben. Die Gold/Rohöl Ratio bildet ab, wie viele Einheiten Rohöl es braucht, um eine Einheit Gold zu kaufen. Anders ausgedrückt: Der Goldpreis wird durch den Rohölpreis geteilt. Bei einem aktuellen Goldpreis von 3368 und einem Rohölpreis von 58,04 US-Dollar ergibt sich somit eine Ratio von 3368:58,04 = 58,03.

Das ist der zweithöchste Wert der letzten 40 Jahre und wurde lediglich von dem Black Swan Event im Jahr 2020 getoppt, als während des weltweiten Lockdowns (Corona-Maßnahmen) der Ölpreis für den damaligen Front-Monat auf Minus (sie lesen richtig) 38 Dollar gefallen war. Wenn wir diesen extremen und wahrscheinlich einmaligen Ausreißer herausrechnen, dann ist die Ratio gegenwärtig auf dem absoluten Extremwert. Was dann typischerweise passiert ist, dass sich die Preise wieder aufeinander zu bewegen. Das kann durch eine Korrektur im Goldpreis passieren oder durch einen Anstieg im Rohöl. Angesichts der positiven Faktoren (Intermarkets, Saisonalität) für Gold erscheint uns ein Nachhol-Effekt im Rohöl das wahrscheinlichere Szenario.

Quelle: www.tradingview.com

Rohöl-Forecast zeigt Rallye an

Seit 15 Jahren nutzen wir unsere selbstentwickelten Forecast-Modelle. Dabei spielen die fundamentalen Haupteinfluss-Faktoren eine wesentliche Rolle. Es gibt zwischen der Veränderung eines Einflussfaktors und der Reaktion im Preis eines Marktes selbst stets einen Zeitversatz. Diesen machen wir uns zu Nutzen. Einfach ausgedrückt kann man sich das vorstellen, wie die Prognose „es wird Rasen wachsen“, wenn ich zuvor die Faktoren „Rasensamen, Erde, Wasser und Wärme“ als gegeben erkenne. Wichtig ist zu verstehen, dass es nicht darum geht, die absolute Höhe einer Bewegung zu prognostizieren, sondern die relativen Schwünge von Zeitpunkt X bis Zeitpunkt Y. Und hier haben wir ab Mitte Mai einen potenziellen Rallye-Modus. Bis zum 10. Oktober zeichnet unser Forecast tendenziell steigende Ölpreise vor.

Auch charttechnisch wird es aktuell interessant, da sich hier ein Doppelboden gebildet hat, der Basis für eine Erholung der Preise bis etwa 74/75 US-Dollar sein kann.

Quelle: www.tradingview.com

Fazit:

Die Zeichen stehen für den Rohölpreis in Summe eindeutig auf grün. Entsprechend ergibt sich hier ein Swing-Trade über mehrere Monate, der aufgrund der charttechnisch aufgetretenen Situation des Doppeltiefs bei zirka 55 Dollar, bereits einige Tage vor dem Forecast-Termin eingegangen werden kann. Wir haben wie immer ein für diese Spekulation passendes Produkt ausgesucht.

Unlimited Turbo Long Optionsschein auf Rohöl

Für die heutige Trading-Chance haben wir einen Unlimited Turbo Long Optionsschein des Emittenten BNP Paribas für Sie ausgesucht. Das Produkt hat eine unbegrenzte Laufzeit. K.O. und Basispreis liegen gleichauf bei 49,455 US-Dollar. Bei einem aktuellen Kurs von 58,04 ergibt sich ein Hebel von 7,32. Wir haben das Produkt auch heute so ausgewählt, dass dessen K.O. minimal weiter entfernt liegt, als der für den Trade benötigte Stop-Loss. Im Produkt macht ein Stop-Loss bei 0,20 Euro Sinn. Die WKN lautet PH7X7C.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 65 und 74 USD

Unterstützungen: 55 USD

Unlimited Turbo Long Optionsschein auf Rohöl

