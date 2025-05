EQS-News: Ordentliche Hauptversammlung der grenke AG beschließt sämtliche Tagesordnungspunkte

EQS-News: grenke AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung

07.05.2025

Baden-Baden, den 7. Mai 2025: Die grenke AG, globaler Finanzierungspartner für kleine und mittlere Unternehmen, hat heute ihre 25. ordentliche Hauptversammlung in Präsenz in Baden-Baden abgehalten. Die Aktionärinnen und Aktionäre der grenke AG beschlossen die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 0,40 Euro je Aktie (2024: 0,47 Euro). Alle Mitglieder des Vorstands und Aufsichtsrates wurden für das Geschäftsjahr 2024 entlastet.

Dr. Sebastian Hirsch, Vorstandsvorsitzender der grenke AG, hob in seiner Rede die Erfolge des Geschäftsjahres 2024 hervor: „Am 4. April 2000 war unser Börsengang. Wir können stolz sein auf die Leistungen in diesen 25 Jahren Unternehmensgeschichte. Im vergangenen Geschäftsjahr haben wir über 3 Milliarden Euro Neugeschäft realisiert – das stärkste Ergebnis in der Geschichte unseres Unternehmens. Gleichzeitig bleiben wir unserer Dividendenpolitik mit einer Ausschüttung von 25 % des Konzerngewinns treu. Auch zukünftig steckt enormes Potenzial in unserer Wachstumsstrategie. Unsere Formel lautet Wachstum plus Effizienzsteigerung.“

Dr. Martin Paal, Finanzvorstand der grenke AG, ergänzte: „2024 war ein Jahr mit Höhen und Tiefen. Wir erzielten neue Rekorde auch im Vermietvolumen, welches auf über 10 Milliarden Euro anstieg. Mit einem Konzernergebnis von 70,2 Mio. Euro erreichten wir unsere im zweiten Halbjahr 2024 angepasste Gewinnprognose. Der erfolgreiche Jahresauftakt 2025 mit einem weiteren Anstieg des Neugeschäftsvolumens um 10,6 % und einer sehr starken Marge erweitert die Basis unserer künftigen Erträge und trägt damit zur Profitabilität von morgen bei.“

Die neu berufene Vorständin Operations Isabel Tufet Bayona, die am 1. September startet, stellte sich ebenfalls den Aktionärinnen und Aktionären vor.

Als Abschlussprüfer sowie Prüfer der Nachhaltigkeitsberichterstattung für das laufende Geschäftsjahr wurde erneut die BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg, bestellt.

Die Aktionärinnen und Aktionäre der grenke AG billigten den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2024 und stimmten zugleich dem vorgeschlagenen Vergütungssystem für den Vorstand mit 84,68 % zu.

Darüber hinaus stimmte die Hauptversammlung erneut der Ermächtigung, künftig virtuelle Hauptversammlungen durchführen zu können, mit einer Mehrheit von 93,29 % zu.

Auch wurde mit 93,86 % der Stimmen die Aufhebung der bestehenden und die Erteilung einer neuen Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien verabschiedet.

Zum Zeitpunkt der Abstimmung lag die Präsenz bei 61,02 % (2024: 72,42 %). An der Veranstaltung im Kongresshaus Baden-Baden nahmen mehr als 250 Aktionärinnen und Aktionäre teil.

Die Abstimmungsergebnisse zu allen Tagesordnungspunkten sind online abrufbar unter:

https://www.grenke.com/de/unternehmen/investor-relations/hauptversammlung/.



Über grenke

grenke ist globaler Finanzierungspartner für kleine und mittlere Unternehmen, der flexibles, schnelles und unkompliziertes Small-Ticket-Leasing und Bank-Services anbietet. Damit schafft grenke finanzielle Spielräume und hilft Kundinnen und Kunden sich auf das eigene Geschäft zu fokussieren. 1978 in Baden-Baden gegründet, ist die Gruppe heute mit rund 2.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern (Vollzeitäquivalente) in über 30 Ländern weltweit aktiv. grenke ist beim Small-Ticket-Leasing international führend. Die grenke Aktie ist an der Frankfurter Börse gelistet (ISIN: DE000A161N30).

