Tesla: Die USA wollen Robofahrzeuge deregulieren. Im Juni startet der Robotaxi-Service.

Elon Musk will dem Tesla-Geschäft wieder mehr Zeit widmen, denn das nächste Wachstumskapital steht an. Im Juni 2025 startet der Robotaxi-Service in Austin mit 10 bis 20 Fahrzeugen. Er soll rasch ausgebaut werden und wird durch die geplante Deregulierung für Robofahrzeuge durch die USA gestützt. Daneben sind das Energiespeichergeschäft und die Skalierung der Optimus-Produktion langfristige Geschäftschancen, die Tesla ergreifen will.

Die Tesla-Aktie stürzte 2025 ab. Elon Musk will sich wieder mehr dem Geschäft zuwenden

Die Tesla-Aktie hat bereits ein bewegtes Jahr 2025 hinter sich. Notierte sie im Januar noch oberhalb von 400 USD, so erfolgte der Absturz auf unter 250 USD bis März. Dass Elon Musk als „Effizienzminister“ den öffentlichen Apparat in den USA auf Kosteneffizienz trimmen sollte, kam nicht gut an. Das Image des Tesla-CEOs und auch das der Firma litt. Der Absatz brach ein. Die Aktie bildete das ab. Doch jetzt will Elon Musk seine Prioritäten neu setzen. Ab Mai wird er weniger für die USA arbeiten und seine Zeit wieder mehr Tesla widmen. Denn spannende Zeiten stehen an. Der Robotaxi-Service steht vor der Pilotphase ab Juni.