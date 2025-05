(dpa-AFX) - Der Dax nähert sich am Donnerstag an einem der heißesten Tage der Berichtssaison wieder seinem Rekordhoch von 23.476 Zählern. Quartalszahlen und Zoll-Hoffnung treiben an. So stieg der deutsche Leitindex in der ersten Stunde nach dem Start um 0,40 Prozent auf 23.211 Punkte. Für den MDax der mittelgroßen Unternehmen ging es um 0,35 Prozent auf 29.284 Punkte hoch. Der Euroregion-Leitindex EuroStoxx 50 legte um 0,3 Prozent zu.

In der Berichtssaison stehen am Donnerstag allein aus dem Dax sechs Unternehmen mit Quartalszahlen im Blick: Heidelberg Materials , Siemens Energy , Henkel , Infineon , Rheinmetall und Qiagen . Zudem müssen die Anleger eine Fülle an Zahlen von Unternehmen aus MDax und SDax verarbeiten. Im Dax lagen im frühen Handel Siemens Energy, Heidelberg Materials und Qiagen mit jeweils deutlichem Zuwachs auf den vorderen Plätzen.

Die starken Quartalszahlen sowie die Erwartung, dass die US-Zollpolitik aktuell nur eine begrenzte Auswirkung auf die Geschäfte haben wird, ließen zum Handelsstart die Siemens-Energy-Aktie kräftig zulegen.

Siemens Energy verzeichnete dabei dank eines starken Gas- und Netztechnikgeschäfts sprunghafte Zuwächse bei Umsatz und Ergebnis. Bei einem Erlösplus von rund einem Fünftel auf vergleichbarer Basis auf rund zehn Milliarden Euro verdiente das Unternehmen nach Steuern mit 501 Millionen Euro ein Vielfaches im Vergleich zum Vorjahr, als 108 Millionen Euro zu Buche standen.

Schlechtes Konsumklima drückt auf Henkel-Aktie

Weniger gut ist die Lage bei Henkel: Der Konsumgüterkonzern hat im ersten Quartal die trübere Verbraucherstimmung zu spüren bekommen. Insbesondere die Konsumentensparte mit Produkten für die Körperpflege sowie Wasch- und Reinigungsmittel litt. Die in diesem Jahr ohnehin schlecht gelaufene Aktie fiel kurz nach dem Handelsauftakt um rund 0,85 Prozent .

Hoffnung auf Entspannung bei US-Zollpolitik

Außerdem machen sich Anleger Hoffnung auf Linderung im globalen Zollstreit. US-Präsident Donald Trump berief für diesen Donnerstag eine Pressekonferenz ein und kündigte dabei ein "bedeutendes" Handelsabkommen mit einem "großen und hoch angesehenen Land" an. Nach einem Bericht der US-Zeitung "New York Times", die sich auf mit den Plänen vertraute Informanten beruft, soll es um ein Abkommen mit Großbritannien gehen. Es wäre die erste Vereinbarung mit einem wichtigen Handelspartner der USA seit Trumps weitreichender Verhängung von Strafzöllen.